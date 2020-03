Andrzej Duda: Jeśli epidemia będzie szalała, termin wyborów może być trudny do utrzymania

Prezydent zaznaczył, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce wygląda lepiej niż wśród krajów zachodniej Europy. – Uważam, ze minister zdrowia Łukasz Szumowski miał absolutną rację, że trzeba wprowadzać środki radykalne szybko, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie, w miarę przynajmniej, starać się zapobiec szybkiemu rozwojowi epidemii. Patrząc na to, jak wygląda u nas kwestia wzrostu zachorowań, to radykalne środki bezpieczeństwa u nas podziałały – zaznaczył.

Andrzej Duda powiedział w TVP Info, że wybory zostały wyznaczone i nikt nie wie z nas, co się będzie działo tak naprawdę 10 maja tego roku, czyli za półtora miesiąca. – Nikt nie jest w stanie tego określić. Ja powiedziałem, mam nadzieję, że już po świętach ta sytuacja będzie się uspokajała, i że będziemy mogli wracać do normalnego życia i oczywiście mam nadzieję, że będą warunki do przeprowadzenia wyborów – wyjaśnił.

– Gdyby się tak działo, że epidemia będzie szalała, i że będziemy cały czas trzymać taką dyscyplinę i takie ograniczenia, jakie są w tej chwili, to myślę, że ten termin wyborów wtedy może się okazać nie do utrzymania. Natomiast ja liczą na to, że uda się te wybory spokojnie przeprowadzić. Myślę, że to jest ważne, żeby sytuacja była stabilna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa, i jeżeli chodzi o kwestię władzy i ustroju – powiedział w TVP Info Andrzej Duda. Pytany o to, czy jego zdaniem głosowanie powinno zostać przełożone, prezydent odparł, że wybory są bardzo ważnym elementem, bo wybory zapewniają ciągłość władzy państwowej. – Proszę pamiętać, że też konstytucja określa prezydencką kadencję, jasno i wyraźnie mówi, że ta kadencja jest 5-letnia – tłumaczył.

