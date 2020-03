Sztab Hołowni napisał do PKW. Padły pytania o organizację wyborów

List podpisał Michał Kobosko, czyli pełnomocnik wyborczy Szymona Hołowni. Współpracownik kandydata na prezydenta Polski pyta w nim Państwową Komisję Wyborczą o to, jak pełnomocnik czy osoba upoważniona przez pełnomocnika ma uzyskać pisemną zgodę na powołanie w skład Obwodowej Komisji Wyborczej, skoro osoby niespokrewnione lub nie mieszkające w jednym domu powinny ograniczyć przemieszczanie się. „W wyjaśnieniach opublikowanych 26 marca br. PKW wskazała, że podpisane oryginały dokumentów zgłoszenia należy wysłać również pocztą. W jaki sposób pełnomocnicy i kandydaci mają wypełnić obowiązek pozyskania podpisów na ww. dokumencie w czasie stanu epidemii?” – czytamy w liście.

Co z wyborami za granicą?

Pełnomocnik Hołowni poruszył również kwestię szkoleń dla członków OKW pytając o to, jakie rozwiązania zostaną zaoferowane tym osobom, które muszą przejść szkolenie, ale nie posiadają w domu komputerów lub dostępu do internetu. Padły pytania także o organizację prac komisji. „Jaki mechanizm zabezpieczenia organizacji prac OKW jest przewidywany na wypadek możliwych licznych zrzeczeń członków lub odwołań z powodu niewykonywania obowiązków członka komisji, wynikających na przykład z nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub konieczności poddania się kwarantannie? Czy komisarze wyborczy będą mieli możliwości uzupełnienia OKW do wymaganej minimalnej liczby członków?” – czytamy.

PKW została zapytana także o organizację wyborów za granicami Polski. Kobosko przypomniał, że w innych krajach również wprowadzane są przepisy ograniczające przemieszczanie się oraz przebywanie w przestrzeniach publicznych. „Jakie środki finansowe zostaną przeznaczone na organizację OKW w państwach, w których zorganizowanie OKW będzie możliwe?” – dodał.

