Mocny apel lekarza do prezydenta.„Czy stał kiedyś pan twarzą w twarz z pacjentem, który walczy o przetrwanie?”

„Czy kiedykolwiek stał Pan twarzą w twarz z pacjentem, który walczy – tak, walczy – o przetrwanie, nabierając kolejny oddech? Jeżeli nie, to nie życzę tego Panu! Widok jest porażający, zostaje do końca życia każdego medyka” – napisał dr Tomasz Darocha w apelu do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wyborów prezydenckich.