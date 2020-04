WP: Pilne zebranie kierownictwa PiS. Chodzi o wybory prezydenckie

Marcin Makowski z Wirtualnej Polski przekazał na Twitterze, że Jarosław Kaczyński zwołał spotkanie kierownictwa PiS, które ma się odbyć w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Rozmowy, w których mają wziąć udział m.in. Mateusz Morawiecki czy Mariusz Kamiński miały rozpocząć się około godziny 20. Z informacji przekazanych przez dziennikarza wynika, że prezydium partii rządzącej ma rozmawiać m.in. nad sposobem przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Innym tematem dyskutowanym przez polityków ma być sytuacja w Zjednoczonej Prawicy czy stan walki z koronawirusem.

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich?

Najpierw prezes PiS Jarosław Kaczyński utrzymywał, że wybory odbędą się normalnie, pomimo trwającej w kraju i na świecie pandemii koronawirusa. Później w koalicji rządzącej pojawił się pomysł, by umożliwić głosowanie korespondencyjne osobom powyżej 60 roku życia i osobom przebywającym na kwarantannie. Po burzliwych protestach opozycji, samorządowców oraz ekspertów medycznych, zdecydowano się na kolejną modyfikację tego planu.

Według najnowszego projektu nowelizacji kodeksu wyborczego, który złożył klub PiS, głosowanie korespondencyjne miałoby objąć wszystkich wyborców. Opcja ta ma pozostać niedostępna jedynie w obwodach odrębnych oraz tych utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.

W nowych przepisach uwagę zwraca także nowa możliwość w kwestii powoływania obwodowej komisji wyborczej. PiS proponuje, by poprzez uchwałę PKW mogła ustanowić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej, niż te ustalone obecnie. Co istotne także z punktu widzenia prawa, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie dopuszcza do wprowadzania zmian w Kodeksie Wyborczym na pół roku przed wyborami.

