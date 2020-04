Szumowski: Moje rekomendacje w sprawie wyborów będą w połowie kwietnia

Według ministra „w połowie kwietnia będzie można powiedzieć, jak te krzywe zachorowań przebiegają i z punktu widzenia rozwoju epidemii będziemy mieli wiarygodne dane” . Szumowski podkreślił także, że „formy ograniczenia kontaktu w każdym aspekcie - w pracy, działaniu publicznym, zakupach, prywatnych kontaktach międzyludzkich są zasadne i wskazane” .

Minister zdrowia zaapelował także o pozostanie w domach w czasie kwarantanny. – Postarajmy się przez najbliższe dwa tygodnie zostać w domu. Wiem, że jest to bardzo trudne, wymagające i dla wielu ludzi stresujące, straszne, bo do tej pory nie mieliśmy takich sytuacji – podkreślił. – Byliśmy przyzwyczajeni do wolności osobistej, przemieszczania się i narzucenie takich drastycznych rygorów, drastycznych izolacji jest bardzo trudne, ale niezbędne – powiedział Szumowski.

Posłowie PiS złożyli we wtorek w Sejmie projekt ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r., zgodnie z którym w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego ma przysługiwać wszystkim wyborcom.

W uzasadnieniu projektu ustawy dot. głosowania korespondencyjnego autorzy ocenili, że w związku z rozprzestrzenianiem koronawirusa, ogłoszonym stanem epidemii, a wcześniej zagrożenia epidemicznego, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zakresie modyfikacji niektórych przepisów Kodeksu wyborczego.

W myśl projektu, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach odrębnych oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.

Wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja; jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.

