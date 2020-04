RMF FM: PiS chce głosowania tylko korespondencyjnego. Lokale wyborcze mają być zamknięte

Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami. Choć wielu lekarzy i polityków apeluje o ich przesunięcie, partia rządząca wydaje się w tej sprawie nieugięta. – Wybory 10 maja się odbędą, ponieważ to jest konstytucyjny zapis, którego nie możemy złamać, a wszelkie próby obchodzenia tego poprzez wprowadzanie stanu nadzwyczajnego tylko po to, aby odwołać czy przesunąć wybory, byłyby bardzo poważnym deliktem konstytucyjnym – stwierdził Jacek Sasin na antenie RMF FM. – Celem polskiego rządu jest zabezpieczyć takie środki, aby wybory mogły odbywać się w sposób bezpieczny. Stąd inicjatywa wyborów korespondencyjnych, analogicznych do tego, jak wyglądała druga tura wyborów samorządowych w Bawarii, które odbyły się w ostatnich dniach – dodał Piotr Müller w „Sygnałach dnia”.

Tymczasem jak donosi RMF FM, PiS znalazł sposób na to, w jaki sposób przeprowadzić wybory. Do już zgłoszonego projektu ws. głosowania korespondencyjnego, którym jutro zajmą się posłowie, dołączono kolejną poprawkę. Według ustaleń dziennikarzy wszystkie osoby uprawnione do głosowania miałby głosować korespondencyjnie. Tym samym lokale wyborcze miałyby być zamknięte. Takie ustalenia miały się pojawić podczas wczorjaszej narady kierownictwa PiS w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej. Dziennikarze RMF FM przekazali, że system głosowania korespondencyjnego jest już w przygotowaniu: takie głosowanie wprowadzono już la wyborców po 60. roku życia i objętych kwarantanną w ostatniej nowelizacji Kodeksu wyborczego, teraz system miałby po prostu zostać rozszerzony.

Bat na samorządy

Z informacji RMF FM wynika, że PiS przygotowuje również bat na samorządy, które buntują się przeciwko organizacji wyborów prezydenckich i nie zamierzają brać udziału w przygotowaniu głosowania w dniu 10 maja.

