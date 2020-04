Kidawa-Błońska uważa, że egzaminy i lekarze są ważniejsi od wyborów. Bosak uderza od strony praktycznej

Według kandydatki na prezydenta, zmiany wprowadzane przez PiS, umożliwiające głosowanie korespondencyjne wszystkim wyborcom, niczego w kwestii majowych wyborów nie zmieniają. – Nie zmienia się tego na kilka tygodni przed wyborami – podkreślała. – Mam wrażenie, że to jest taka przykrywka, żeby Polacy nie rozmawiali o tym, jak źle działa „tarcza antykryzysowa”, dlaczego ciągle młodzież jest mamiona tym, że będą egzaminy w normalnym terminie. Rząd powinien zająć się tymi problemami, także testami, ochroną dla lekarzy, natomiast wybory powinny poczekać – podkreślała Kidawa-Błońska. Przekonywała, że rząd nie był w stanie sprawnie przeprowadzić egzaminów próbnych dla ośmioklasistów (problemy techniczne ze stroną Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), więc tym bardziej nie poradzi sobie z wyborami powszechnymi.

Z kolei Krzysztof Bosak, także ubiegający się o fotel prezydenta, zagłębił się w szczegóły proponowanych przez PiS rozwiązań. Na specjalnej konferencji prasowej przed Sejmem krytykował ministra Sasina, który ma być odpowiedzialny za zorganizowanie wyborów. Zdaniem Bosaka, Sasin nie umiał wyjaśnić, jak ma być zapewnione doręczenie pakietów wyborczych i kart wyborczych, kiedy nie będzie potwierdzenia doręczenia i skąd władze uzyskają pewność, że karty trafiły we właściwe ręce. Zwrócił też uwagę na brak bazy adresów korespondencyjnych.

– Mnóstwo pakietów z kartami do głosowania korespondencyjnego trafi w niepowołane ręce – ostrzegał Bosak. – Wysłanie 15 milionów przesyłek za potwierdzeniem przekracza możliwości Poczty Polskiej w krótkim czasie, a wysłanie tego bez potwierdzenia spowoduje, że wiele osób straci prawo do głosowania – dodawał. Podkreślał też, że zaktualizowanie przez obywateli miejsc pobytu możliwe będzie tylko poprzez osobiste stawienie się w urzędzie, co zaprzeczy całej idei głosowania korespondencyjnego.

