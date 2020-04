„Fakt” nieoficjalnie: PiS z prezydentem naciskają na ministra zdrowia w kwestii wyborów

Jak piszą w czwartek 17 marca dziennikarze „Faktu”, nie tylko władze PiS, ale także prezydent Andrzej Duda chciałby od ministra zdrowia jasnej deklaracji co do możliwości przeprowadzenia wyborów w maju tego roku. Rzecznik Błażej Spychalski przyznaje, że do spotkania doszło, jednak szczegółów nie chce zdradzać.

W poniedziałek 30 marca w Pałacu Prezydenckim miało dojść do nieoficjalnego spotkania, którego głównym tematem był oczywiście koronawirus. Wśród obecnych oprócz ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i Andrzeja Dudy, miała znaleźć się także Agata Kornhauser-Duda. Według informatora „Faktu”, prezydent miał tego wieczoru poprosić szefa resortu zdrowia o „jasną i kategoryczną deklarację co do możliwości przeprowadzenia wyborów”. Dopytywany o to zdarzenie, rzecznik prezydenta Błażej Spychalski przekazał jedynie, że rozmowa faktycznie miała miejsce. – Potwierdzam, że do takiego spotkania doszło – uciął krótko. Na dalsze pytania nie chciał odpowiadać, podobnie zresztą jak Ministerstwo Zdrowia. Wobec rosnącego napięcia związanego ze zbliżającą się datą wyborów prezydenckich, stanowisko ministra Szumowskiego nabiera szczególnego znaczenia. Ten utrzymuje jednak, że najwcześniej będzie mógł wydać swoją rekomendację w połowie kwietnia. Politycy PiS, nie czekając na zdanie ministra, przygotowali projekt głosowania korespondencyjnego. Wicepremier Jarosław Gowin według RMF FM zapowiedział prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że podobnego pomysłu nie poprze. Czytaj także:

GIS: 461 członków personelu medycznego jest zakażonych koronawirusem