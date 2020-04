NA ŻYWO: Sejm debatuje o przeciwdziałaniu epidemii i terminie wyborów

19:05 Marszałek Witek zarządziła przerwę w posiedzeniu do poniedziałku 6 kwietnia, do godziny 10:00. 19:01 Karolina Pawliczak z Lewicy: Budżet UE jest teraz dla Polski gwarancją niezakłóconego finansowania, które pomoże nam przetrwać ten czas. Dlatego Lewica poprze tę ustawę. Tylko proszę, nie zepsujcie tego państwo. Mam nadzieję, że środki zostaną rozdysponowane między samorządy po równo. Nie tylko do samorządów, którymi rządzi PiS. 19:00 Władysław Kosiniak-Kamysz: Dobrze, że pan minister Szumowski zabrał głos, bo to są ważne tematy, na które Polacy czekają.



Szef ludowców zadał też ministrowi własne pytania:

- Czy wszyscy lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności i ci, którzy są na pierwszej linii frontu zostali objęci dodatkowym ubezpieczeniem?

- Czy jest specjalny monitoring pacjentów na oddziałach geriatrii, zakładach pomocniczych, DPSach?

- Co z pacjentami, którzy mają zaplanowane zabiegi? Jak jesteśmy przygotowani, żeby im pomagać teraz i po zakończeniu fazy walki? 18:58 Borys Budka: Mineło 9 godzin od momentu, kiedy powinno się rozpocząć posiedzenie Sejmu i w tym czasie przyjęliśmy tylko jedną maleńką ustawę. Straciliśmy te kilka godzin, by kłócić się między sobą o absurdalne rozwiązania, o wybory. Tysiące osób straciło w tym czasie pracę. Wzywam do opamiętania się - mówił. 18:57 Grzegorz Braun postanowił zapytać o moment uwolnienia gospodarki. - Czy oprócz propagowania tych wszystkich drakońskich, albo absurdalnych obostrzeń, typu zakaz wstępu do puszczy? Czemu nakręca pan psychozę? - pytał. 18:56 - Oczywiście to jest nadal ogromnie mało w stosunku do potrzeb. Dlatego mamy zakontraktowane 31 mln masek, 28 mln masek HEPA, 14 mln rękawiczek, 855 tys. kombinezonów i 1,25 mln gogli. mamy 150 tys. testów fizycznie w laboratoriach. Robi się około 6 tys. na dobę. Możliwości laboratoriów to 8 tys. na dobę. Sukcesywnie one wzrastają. Kolejne 150 tys. testów jest na terenie Polski, a 500 tys. jest zakontraktowane. Mamy redukcję zakaźności na poziomie 24,5 proc. Żeby zatrzymać epidemię, musimy mieć tę statystykę na poziomie 50, a nawet 60 proc. - wyliczał.



- Gdybyśmy nic nie zrobili, mielibyśmy dziś ponad 8,5 tys. pacjentów zdiagnozowanych i zakażonych. To pokazuje skalę redukcji, ale musimy robić jeszcze więcej - przekazał. 18:53 - Padły pytania o przetarg unijny i o środki ochrony osobistej. 28 lutego został ogłoszony unijny przetarg na sprzęt: maseczki, rękawiczki, kombinezony, gogle. 12 marca częściowo ten przetarg został anulowany. 24 ogłoszony został sukces, natomiast nadal nie są podpisane nawet umowy na ten sprzęt. Termin dostaw niestety nadal jest nieznany - mówił Łukasz Szumowski.



- Oczywiście wzięliśmy udział w kolejnym przetargu na respiratory - dodawał.



- Wiem, że w bardzo wielu miejscach brakuje tego sprzętu. Dlatego na całym świecie szukamy tego sprzętu, kupujemy go i przywozimy do Polski - zapewniał.



- Do dziś przekazaliśmy do szpitali 7 mln maseczek, 2 mln rękawiczek, 407 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 500 tys. maseczek HEPA, przyjęliśmy na stan kilkaset respiratorów, a tysiąc jest zakontraktowane - wymieniał minister. 18:50 O głos poprosił minister zdrowia Łukasz Szumowski. 18:30 W trakcie głosowań posłowie opozycji informują o zmianie w porządku obrad. Wystąpienia premiera nie będzie w sobotę, jak pierwotnie zapowiadano, tylko w poniedziałek.



twitter.com 18:22 Następuje seria głosowań nad poprawkami zgłaszanymi do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 18:18 Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawia poseł Zdzisław Sipiera. 18:17 Z wnioskiem formalnym wystąpił też poseł Grzegorz Braun z Konfederacji. - Czy ta tutaj naradka mała to było Prezydium Sejmu czy Konwent Seniorów? Jeśli Konwent, to dlaczego nie był przyzwany przedstawiciel koła Konfederacja? Generalnie to wniosek o przywrócenie powagi izby. Pani marszałek ustala nowe standardy żenady - powiedział. 18:16 Lewica złożyła wniosek formalny o zwołanie Prezydium Sejmu i ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. 18:15 Marszałek Elżbieta Witek wznowiła obrady. 14:35 Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę w obradach do godziny 17:30. 14:30 Odpowiedzi na pytania poselskie udziela poseł Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.



- Unia nie dała żadnych nowych pieniędzy. To są środki, które Unia pozwoliła bardziej elastycznie wykorzystać - wyjaśniała.



- Żadnych środków nasz kraj by nie stracił. Polska jest liderem wydatkowania środków europejskich - mówiła.



- Nikt środków samorządom nie zabiera - dodawała.



- Tak, w ramach procedowanej dziś ustawy będzie można kupować maseczki i inne środki ochrony osobistej. Właśnie po to ta ustawa jest dzisiaj procedowana - zapewniała. 14:29 Mirosław Suchoń z KO: Dziwię się, że gdy Polacy chorują i umierają, rząd wciąż debatuje o wyborach. Żądam, aby rząd zajął się realną pomocą, choćby uwolnieniem firm od VAT. W jaki sposób rząd zagwarantuje, by środki publiczne rzeczywiście trafiły do przedsiębiorców, a nie kieszeni polityków PiS? 14:28 Jakub Kulesza z Konfederacji: Przed nami szereg ustaw, które będą łatać dziurawą tarczę antykryzysową. A to, co jest potrzebne dla przedsiębiorców, to mapa wyjścia z kryzysu. Przedsiębiorcy, żeby działań, muszą wiedzieć, co będzie za miesiąc, za parę miesięcy. Proponuję, by kolejna ustawa dotyczyła jasnego planu, kiedy skończy się lockdown gospodarki. 14:26 Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej: UE pozwala przeznaczać na walkę z koronawirusem nawet 50 miliardów złotych. UE przeznaczy dodatkowo 100 mld euro na wsparcie miejsc pracy i 3 mld euro środków nadzwyczajnych. 14:25 Poseł Wiesław Szczepański z Lewicy.



- Jakie były rzeczywiste powodu nieprzystąpienia Polski do pierwszego zbiorczego przetargu Unii Europejskiej na zakup środków ochronnych przeciwko epidemii koronawirusa. Kto jest temu winny? 14:24 Małgorzata Kidawa-Błońska: Od kilku tygodni apeluję: brakuje środków ochrony zdrowia. W Polsce co szósty zakażony to pracownik służby zdrowia. We Włoszech co dziesiąty. To pokazuje skalę. Mam nadzieję, że z tych pieniędzy zakupione zostaną środki ochrony.



- Zabezpieczenie musi być nie tylko w szpitalach zakaźnych, ale też w powiatowych. Tam też trafiają pacjenci - dodała. 14:23 Czas na pytania. Jako pierwszy Henryk Kowalczyk z PiS.



- Odniosłem wrażenie, jakoby UE dała nam dodatkowo 7,5 miliarda na walkę z koronawirusem. Ta ustawa, z tego co czytam, pozwala nam na przesuwanie pieniędzy, które już mamy. Na tym polega cała istota i filozofia. Nie róbmy zamętu ludziom. Dodatkowych pieniędzy nie mamy. Ta ustawa pozwala nam jeszcze na wykorzystanie niezakontraktowanych środków na walkę z koronawirusem. Proszęo potwierdzenie tego przez pana premiera - przekazał. 14:19 Krzysztof Bosak z Konfederacji: To, co robicie, woła o pomstę do Nieba. Gospodarka się wali, wchodzimy w kryzys. To, co zaproponowaliście, to tarcza biurokratyczna. Betonowe koło rzucone przedsiębiorcom. Jedynie banki są zadowolone.



- Wy zajmujecie się tylko wyborami, sami sobą. Rozgrywki w obozie rządzącym. Wszyscy nawzajem ze sobą negocjujecie bez końca, a Polacy się boją i umierają. Jesteście zaślepieni swoimi partyjnymi interesami. Nie tego Polacy chcieli, głosując na was - mówił Bosak.



- To co robicie, to działanie na szkodę narodu. Polacy to widza, Polacy wyciągają wnioski - podsumował. 14:18 Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji: Wasza tarcza to jest mordowanie gospodarki. Nie trzeba ludziom pomagać, tylko im nie przeszkadzać. Większość Polaków zarazi się koronawirusem. 80 proc. tego nie odczuje. Business as usual - gospodarka musi funkcjonować. 14:15 Na mównicy pojawił się Jarosław Rzepa z Kukiz'15. - Wnioskujemy o wydłużenie terminów: 60 dni przy wnioskach o płatność i 180 dni przy zakończeniu realizacji - przekazał. 14:12 Władysław Kosiniak-Kamysz: Sytuacja jest coraz bardziej poważna. Wczoraj mieliśmy najwięcej zachorowań. 1/6 zarażonych to pracownicy ochrony zdrowia. Są miejsca, gdzie po 100-200 pracowników szpitala objętych jest kwarantanną. To sprawa najpilniejsza. Nie ma co zwlekać. Trzeba pomóc tym, którzy ratują życie.



- Druga kwestia to gospodarka. 50 tys. firm zawiesiło działalność w marcu. Nie przyjęliście naszych propozycji, które dają szansę na podtrzymanie produkcji. Kolejna sprawa to zwolnienie z PITu z CITu z ZUSu - mówił.



- Musi być wsparcie dla rolników, tych, którzy żywią, zwłaszcza w tak trudnym czasie - podkreślał. - Musi być pomoc dla samorządów. Mazowiecki samorząd kupił 7 tys. respiratorów, pomóżmy im - dodawał.



- To nie wybory są teraz ważne. Jak będziemy dyskutować na tematy polityczne, a nie pomocą codzienną, to nie obronimy naszego kraju przed chorobą, ale nie obronimy go też przed skutkami gospodarczymi. Potrzebny jest prawdziwy pakt antykryzysowy. Liczymy na jego rozpatrzenie jeszcze dzisiaj - zakończył. 14:08 Karolina Pawliczak z Lewicy zwróciła się do premiera i prezydenta, by nie siali fake newsów. - Przestańcie okłamywać polskich obywateli. W kółko powtarzacie, że Unia nie pomaga w walce z koronawirusem. Przecież właśnie dyskutujemy nad ustawą, która ma odpowiedzieć na to, jak rozdysponować środki przekazane przez Unię - podkreślała.



- Dlaczego dziś w polskich szpitalach brakuje maseczek i respiratorów? Bo nie wzięliśmy udziału w unijnym przetargu. Dlaczego? Bo Polska spóźniła się ze złożeniem odpowiednich dokumentów - zwracała uwagę.



- Odrzuciliście wszystkie poprawki, w tym 200 poprawek Lewicy. Wszędzie szukacie winnych: w Unii czy wśród opozycji. Tymczasem wystarczy spojrzeć w lustro, tam znajdziecie winnych. Każdy dzień to tysiące zwolnionych osób. A czym zajmuje się rząd? Walką polityczną - dodawała. 14:05 Na mównicy pojawiła się Paulina Hennig-Kloska. - Przed chwilą słyszeliśmy, że Polska jest gotowa na walkę z koronawirusem, a dzisiaj wiemy, że pracownicy służby zdrowia nie mogą nas leczyć, bo sami chorują - mówiła.



- Polscy przedsiębiorcy z kolei nie leżą na pieniądzach. Patrzą na puste konta w bankach i zastanawiają się, z czego zapłacą pracownikom, kontrahentom i państwu. Jeśli dziś stracą płynność, będziecie za to odpowiedzialni. Za chwile, kiedy sytuacja wróci do normalności, nie będą mieli z czego wznowić działalności - podkreślała. 14:03 Borys Budka przedstawia stanowisko PO: Polska potrzebuje szczególnych rozwiązań. Zamiast prawdziwej tarczy antykryzysowej mamy fikcję. Debatujemy nad ustawą, która w maleńkiej części stara się załatać to, czego nie zrobiliście. Polscy przedsiębiorcy potrzebują, by traktować ich uczciwie. Państwo musi nieść pomoc. Zaufajcie wreszcie polskim pracownikom i pracodawcom.



Upominamy się o polskie pielęgniarki i lekarzy i służbę zdrowia. Chcemy przeprowadzać testy na koronawirusa u wszystkich medyków co tydzień. Kolejne szpitale są wyłączane tylko dlatego, że nie rozumiecie, iż bezpieczeństwo zdrowotne to rzecz najważniejsza.



Straciliśmy dzisiaj kilka godzin. Zapomnijmy o wyborach 10 maja. Zajmijmy się problemami Polaków. 14:01 Henryk Kowalczyk swoje wystąpienie podsumował słowami, że PiS popiera projekt i wnosi o jego "jak najszybsze uchwalenie". 14:00 Tymczasem rzeczniczka PiS na Twitterze poinformowała o poparciu dla propozycji Jarosława Gowina, polegającej na wydłużeniu kadencji prezydenta o dwa lata.



twitter.com 13:55 Henryk Kowalczyk z PiS przedstawia stanowisko swojego klubu dotyczące rządowego "projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.".



- Ta ustawa w każdym miejscu podkreśla, że nie jest łagodzony ogólny rygor korzystania ze środków europejskich. Chodzi tu tylko i wyłącznie o uzasadniony wpływ epidemii - podkreśla. 13:53 Poseł Zdzisław Sipiera przedstawia sprawozdanie z prac Komisji Finansów Publicznych. 13:52 Wniosek Borysa Budki odrzucono po głosowaniu. 13:49 Borys Budka zgłasza wniosek formalny o odroczenie obrad do poniedziałku. Apeluje też o usankcjonowanie "bezprawia, które ma miejsce", czyli wprowadzenie stanu wyjątkowego. - Straciliśmy kilka godzin na wasze przepychanki. Po raz kolejny zajmujecie się wewnętrznymi przepychankami - dodawał. 13:48 Grzegorz Braun: Wnoszę o przywrócenie powagi. To jest kompletnie niepoważne. Pani marszałek musi się dowiadywać co jakiś czas, co ma być. Ogarnijcie się szanowni państwo. Przedłużmy tę przerwę, byście się dogadali ze sobą. Czy wicepremier Gowin zaczyna swoją kampanię prezydencką czy nie. 13:47 Marszałek Elżbieta Witek wznowiła obrady.