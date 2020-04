Przewodniczący Episkopatu apeluje ws. wyborów. „Zachęcam do porozumienia ponad podziałami”

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce, pojawiają się głosy o konieczności przełożenia zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich. Opozycja tłumaczy, że kandydaci nie mieli możliwości prowadzenia kampanii, a samo głosowanie stanowiłoby zagrożenie dla wyborców i mogłoby spowodować wzrost zakażeń. Sprawa wywołała tarcie w koalicji rządzącej. PiS złożyło projekt ustawy określającej zasady głosowania korespondencyjnego, a Porozumienie Jarosława Gowina zaproponowało zmianę w konstytucji umożliwiającą przedłużenie kadencji Andrzeja Dudy o dwa lata bez możliwości reelekcji.

Apel przewodniczącego KEP

W piątek apel w sprawie wyborów prezydenckich wystosował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Abp Stanisław Gądecki przypomniał w nim, że „w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego naczelnym kryterium oceny życia społecznego jest zasada dobra wspólnego „ Podkreślił, że w imię tej zasady „ Kościół w pełni popiera zasady bezpieczeństwa wprowadzone w okresie pandemii przez Rząd w ostatnich tygodniach oraz zachętę do ograniczenia wszelkich kontaktów i pozostania w domach ” .

Przewodniczący KEP zaznaczył, że czas walki z koronawirusem „wymaga zawieszenia walk politycznych” . „W trudnej sytuacji związanej z niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia ludzkiego zasadniczym przedmiotem troski powinno być dobro człowieka, o którym Kościół zawsze przypominał. Dlatego – zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski – apeluję do wszystkich ugrupowań i komitetów wyborczych o »ograniczenie i czasowe zawieszenie wszelkiej rywalizacji politycznej« dotyczącej wyborów prezydenckich. Zachęcam do porozumienia ponad podziałami w tej sprawie, do czego Polacy byli zawsze zdolni w trudnych dla Ojczyzny chwilach” – czytamy w apelu abpa Gądeckiego.

Hierarcha wezwał na zakończenie, by w trakcie Wielkiego Tygodnia Ojczyzna wykazała się „po raz kolejny umiejętnością stawania ponad politycznymi podziałami w imię wspólnego dobra” .

