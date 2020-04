Prezydent Duda o głosowaniu korespondencyjnym. „Warunki są nietypowe”

Andrzej Duda podkreślił, że najważniejszą kwestią jest zdrowie i życie obywateli. – Drugą sprawą jest stabilność państwa i zachowanie ciągłości władzy. Jeżeli dałoby się wybory przeprowadzić tak, aby obywatele byli w jak największym stopniu zabezpieczeni, to wtedy ze względu na porządek ustrojowy można w wyznaczonym terminie przeprowadzić głosowanie – ocenił. Dodał jednak, że gdyby przeprowadzenie wyborów „wprowadziło powszechne zagrożenie życia lub zdrowia obywateli, to ryzyko jest zbyt wielkie” . Prezydent wyjaśnił, że gdyby zaszła taka potrzeba, mógłby przeprowadzić interwencję o charakterze ustawodawczym lub ustrojodawczym.

Duda stwierdził, że doszłoby do zmiany w Konstytucji, gdyby „uznano, że to możliwe i realne” . – Proszę pamiętać, że to wymaga odpowiedniej kwalifikowanej większości, czyli porozumienia politycznego – przypomniał.

Odnosząc się do głosowania korespondencyjnego Duda mówił, że takie wyjście zastosowano w Bawarii. – My też możemy ten pomysł wprowadzić u nas. Nie narazilibyśmy życia i zdrowia obywateli. Głosowanie korespondencyjne byłoby czymś nowym w Polsce, ale i warunki są nietypowe – dodał.

