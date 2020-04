Duda będzie musiał uciekać z Pałacu Prezydenckiego? Cimoszewicz nie wyklucza takiego scenariusza

Tematem rozmowy na antenie TOK FM były wybory prezydenckie, które zaplanowano na 10 maja. Prowadząca wywiad Karolina Lewicka zauważyła, że konkurenci Andrzeja Dudy w obecnych warunkach nie mają możliwości przeprowadzenia kampanii wyborczej. – Bardzo mu się dziwię. To jest chyba efekt jakiegoś oszołomienia. On nie panuje nie tylko nad sytuacją, ale nad sobą. Być prezydentem wybranym w takim trybie, w taki sposób, w takich okolicznościach, to po prostu hańba – ocenił Włodzimierz Cimoszewicz, komentując w tym sposób brak sprzeciwu głowy państwa wobec obecnych działań PiS.

Polacy zaczną zachowywać się „radykalnie”?

Rozmówca TOK FM ocenił ponadto, że obecna głowa państwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że może mieć udział w powstaniu ostrego konfliktu politycznego, który zdaniem Cimoszewicza „może się skończyć dramatycznymi wydarzeniami, jakich od 30 lat nie widzieliśmy w Polsce” . – Ja bym nie wykluczył i takiego scenariusza, w którym on w pewnym momencie będzie musiał uciekać z Pałacu Prezydenckiego – dodał były premier przywołując przykład Wiktora Janukowycza, który w 2014 roku musiał uciekać z Ukrainy. – Co prawda Polacy do tej pory nie zachowywali się aż tak radykalnie, ale nic nie jest wykluczone wtedy, kiedy cierpliwość społeczeństwa zostanie tak brutalnie pogwałcona – stwierdził polityk.

Cimoszewicz stwierdził, że obecny prezydent „ma moralny, ludzki obowiązek myśleć o życiu i zdrowiu tysięcy ludzi, swoich rodaków” . – Jeżeli on o tym nie myśli, a myśli tylko o kolejnych pięciu latach prezydentury, to znaczy po prostu, że jest człowiekiem niegodziwym – dodał.

