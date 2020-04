Wybory korespondencyjne. Za brak skrzynki pocztowej grozi kara grzywny

Rząd chce, by tegoroczne wybory prezydenckie koniecznie odbyły się w maju, mimo pandemii koronawirusa. Pomysłem na zminimalizowanie zagrożenia epidemicznego ma być zorganizowanie głosowania w formie korespondencyjnej. Jak łatwo sobie wyobrazić, tworzy to jednak mnóstwo problemów logistycznych. Na ten moment ustalono ogólnie, że pakiet wyborczy z kartą do głosowania trafić ma do wyborcy na tydzień przed dniem wyborów. Adresem, pod który poczta dostarczy przesyłkę, ma być adres wskazany w spisie wyborców. Nie trafią one jednak bezpośrednio do rąk obywateli, a do skrzynek.

Dziennikarze portalu bezprawnik.pl przypominają przy tej okazji, że każdy ma obowiązek posiadania „pojemnika na korespondencję”. Skrzynka taka powinna być zamieszczona „przed drzwiami wejściowymi lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości, a w przypadku bloku wielorodzinnego w ogólnie dostępnej części budynku”.

Zgodnie z prawem pocztowym osoby, które „nie realizują obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej” albo posiadają skrzynkę „niespełniającą wymogów”, podlegają karze pieniężnej. Grzywna może zostać wymierzona po przeprowadzeniu kontroli, wszczynanej na podstawie zawiadomienia o naruszeniu obowiązków. Jej wysokość waha się od 50 zł do 10 tys. złotych w zależności od „stopnia szkodliwości czynu”.

