Szef PKW: Wybory muszą się opierać na jednoznacznych normach wyprowadzonych wprost z Konstytucji

W oświadczeniu opublikowanym na stronie PKW Komisja poinformowała, ze wystąpiła do Głównego Inspektora Sanitarnego w celu ustalenia przez niego zasad dla organów wyborczych oraz innych osób uczestniczących w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w czasie epidemii koronawirusa, w tym „zasad bezpieczeństwa koniecznych do zastosowania w procedurze głosowania korespondencyjnego”.

PKW przypomina, że sama nie uczestniczy w procesie stanowienia praw „albowiem ta kompetencja przysługuje wyłącznie władzy ustawodawczej”. Jednak w odpowiedzi na otrzymywane pisma m.in. od jednostek samorządu terytorialnego, czy komitetów wyborczych przypomina że j „ako organ powołany do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego jest zobowiązana do działania na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa” .

„ Wybory to moment, w którym suweren może się wypowiedzieć i zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje losy. Jednak w demokratycznym państwie wybory to nie tylko głosowanie, to skomplikowany mechanizm, w którym uczestniczą zarówno wyborcy, kandydaci, jak i organy administracji publicznej organizujące proces wyborczy. Proces ten, z uwagi na swoje znaczenie i złożony kształt, musi opierać się na jasnych i jednoznacznych normach wyprowadzanych wprost z Konstytucji ” – podkreśla w komunikacie szef PKW. „ Obowiązujące w państwie przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu. Dla realizacji tego celu prawo wyborcze musi być stabilne, w szczególności proces jego modyfikacji nie może budzić żadnych wątpliwości prawnych ” – dodaje.

PKW przypomina też swój apel z 27 marca. W apelu Komisja zwróciła się do wszystkich organów władzy i administracji publicznej oraz wszystkich komitetów wyborczych o „współdziałanie w sprawach wyborów z uwzględnieniem zdrowia i życia wyborców, jak i dobra Rzeczypospolitej Polskiej”.

10 kandydatów w wyborach prezydenckich

W czwartek 9 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała ostatnie osoby, które zebrały co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia dla swoich kandydatur. Z 19 zgłoszonych kandydatów ostatecznie w wyborach prezydenckich zmierzą się obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda (z poparciem PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Robert Biedroń(Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).

