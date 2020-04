Hołownia o wyborach: Uczestniczymy w jakimś śnie wariata

– Sądzę, że propozycja wyborów w przyszłym roku jest nierealna, zbyt zagmatwana i trzeba się szykować na jesień. Uczestniczymy w jakimś śnie wariata i nie wiadomo, jak on się skończy, ale przypuszczam, że za 2-3 tygodnie okaże się, że to jednak jesień – stwierdził Hołownia. Jak wyjaśnił, obecnie jego kampania głównie dociera do ludzi za pośrednictwem internetu. – Robimy to, co możemy. Staramy się ich mobilizować, nie demobilizować. To jedyna na razie forma kampanii – mówił.

Kandydat na prezydenta odniósł się też do czasu świąt. – Tegoroczne święta spędzamy w trójkę. Łączymy się z teściami, rodzicami tylko przez internet. To jest trudne, dziwne i nienormalne, ale staramy się zachować świąteczny klimat – powiedział.

