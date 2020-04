Hołownia chce wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. „Złożyłem obywatelski wniosek”

– Poprawka do konstytucji robi z Rzeczypospolitej Polskiej Dudastan. Robi z niej kraj, w którym będą obowiązywały zupełnie niespotykane w cywilizowanym świecie reguły. Wiecie, jaki jest plan PiS-u? On się rzuca w oczy. Oni chcą 10 maja przeprowadzić skłamane, fałszywe, pocztowe wybory, a później zaproponują opozycji, żeby przegłosować tę poprawkę do konstytucji i w ten sposób naprawić sytuację, unieważnić wybory, które były przed chwilą – mówił Hołownia.

Szymon Hołownia przekazał, że przesłał do Kancelarii Premiera obywatelski wniosek o zgodne z Konstytucją wprowadzenie stanu klęski żywiołowej przez Radę Ministrów. – Mam do tego prawo, jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, na mocy art. 63 Konstytucji i kodeksu postępowania administracyjnego. Jako kandydat na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mam obowiązek stać ramię w ramię z obywatelami. Trudna sytuacja, w której znajdujemy się od wielu tygodni, wymaga pilnego usankcjonowania jej zgodnie z Konstytucją. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, jakim jest stan klęski żywiołowej, pozwoli na uporządkowanie procesu stanowienia prawa i zarządzania krajem, a także odsunie na rozsądny – zgodny z Konstytucją – termin wyborów – tłumaczył kandydat na prezydenta.

„Wybory prezydenckie nie mogą odbyć się w planowanym terminie”

Zdaniem Hołowni wybory prezydenckie nie mogą odbyć się w planowanym terminie. – Ich przeprowadzenie w maju (obojętnie w jakiej formie) to narażanie zdrowia i życia wyborców oraz osób zaangażowanych w przeprowadzenie procedury wyborczej – stwierdził. Kandydat zaapelował także o wysyłanie listów do premiera o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Na swojej stronie internetowej udostępnił wzór takiego wniosku. -– Możemy dać głos. Zachęcam do tego, żebyśmy ten głos wyraźnie dzisiaj dali. Złóżmy te wnioski do premiera. Niech on usłyszy nasz głos. Niech wreszcie nie będzie to tylko i wyłącznie wymachiwanie pięścią przed telewizorem i komentowanie na Facebooku, że kiedy my gasimy pożar naszego domu, oni kradną nam w tym momencie rodowe srebra. Wynoszą z domu to, co mamy najcenniejsze, bo myślą, że jak dadzą nam postojowe na trzy miesiące, to my zgodzimy się na to, że ukradną nam w międzyczasie demokrację – mówił na konferencji prasowej kandydat na prezydenta.

