Lewica nie zbojkotuje wyborów. „Trzeba iść i rozwalić po prostu PiS i Andrzeja Dudę”

– Mamy stanowisko bardzo precyzyjne. Uważamy, że wyborów 10 maja być nie powinno ze względu na epidemię, ale jeżeli PiS oszaleje i wprowadzi te wybory 10 maja, mówię w imieniu Lewicy – będziemy walczyć, żadnego bojkotu. Będę namawiał Roberta Biedronia i swoje koleżanki i kolegów i powiemy, że w związku z tym, że ciągle łamiecie prawo, to my stajemy w tych wyborach i was pokonamy – zapowiedział szef SLD Włodzimierz Czarzasty.

Gość RMF FM podkreślał, że nie ma mowy o zmianie konstytucji, którą proponuję m.in. Jarosław Gowin z Porozumienia. – Jeżeli ktoś będzie chciał Lewicę namówić do zmiany konstytucji, to uprzejmie informuję: Nie ma zmiany konstytucji z ludźmi, którzy mają ją w nosie, którzy ją bez przerwy łamali. Którzy po prostu robili sobie z niej jaja. Nie ma tego – zapewniał. – 10 maja nie powinno być wyborów. Jak będą, to trzeba iść i rozwalić po prostu PiS i Andrzeja Dudę – w sensie politycznym oczywiście. I tyle – mówił.

