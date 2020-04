Jak oceniamy kandydatów na prezydenta w czasie epidemii? Kosiniak-Kamysz przed Kidawą-Błońską

„Zachowanie którego z kandydatów/kandydatek na prezydenta w czasie trwającej epidemii ocenia Pan(i)najbardziej korzystnie?”– tak brzmiało pytanie postawione uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl. Najwięcej, bo 23,8 proc. głosów uzyskał Andrzej Duda. Drugie miejsce w zestawieniu z wynikiem 17,3 proc. zajął Władysław Kosiniak-Kamysz, który wyprzedził Szymona Hołownię (14,6 proc.) oraz Małgorzatę Kidawę-Błońską (7,2 proc.).

Zachowanie Roberta Biedronia jest najwyżej oceniane przez 5,9 proc. osób biorących udział w badaniu. Jako kandydata najlepiej radzącego sobie w czasie pandemii wskazywano także Krzysztofa Bosaka, który uzyskał 4,8 proc. głosów. Na „innego kandydata” wskazało 1,3 proc. respondentów, a zdania w sprawie nie miało aż 25,1 proc. badanych. – Andrzej Duda wskazywany był częściej przez mężczyzn niż kobiety. Za kandydata prezentującego się najlepiej, obecną głowę państwa uważa częściej niż co czwarta osoba powyżej 50 roku życia i zbliżony odsetek respondentów zarabiających od 1001 do 2000 zł. Andrzeja Dudę wskazało blisko 30 proc. badanych z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców – wyjaśniła w rozmowie z rp.pl Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

10 kandydatów

W czwartek 9 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała ostatnie osoby, które zebrały co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia dla swoich kandydatur. Z 19 zgłoszonych kandydatów ostatecznie w wyborach prezydenckich zmierzą się obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda (z poparciem PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).

