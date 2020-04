Rafał Trzaskowski: Jarosławowi Gowinowi należy się uznanie

Zdaniem Rafała Trzaskowskiego majowe wybory prezydenckie stanowią jedynie temat zastępczy, a mieszkańcy stolicy pytają go o to, jak ratować miejsca pracy czy o kwestie bezpieczeństwa. – Nikt nie pyta o wybory. To temat, który pasjonuje głównie polityków PiS – ocenił w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Pytany o przygotowania do wyborów w Warszawie Trzaskowski wprost stwierdził, że „10 maja nie będzie żadnych wyborów” . – W chaotycznej pogoni za ich nową formułą PiS pozbawił nawet PKW możliwości wydrukowania kart wyborczych – dodał.

„Sasin jest dyletantem”

Podczas wywiadu przytoczono opinię Łukasza Szumowskiego, który stwierdził, że wybory korespondencyjne są bezpieczniejsze, niż te bezpośrednie. Trzaskowski w odpowiedzi ocenił, że „minister zdrowia postanowił się zachować jak polityk PiS, a nie profesor medycyny. – Minister Sasin jest takim dyletantem, że nawet nie wie, ile trwa drukowanie kart wyborczych. Nikt nie wie, jak zapewnić bezpieczeństwo członkom komisji wyborczych w czasach epidemii. Nikt nie wie, jak dostarczyć karty wyborcze wszystkim ludziom, którzy nie przebywają w miejscu zamieszkania, czy obywatelom będącym na kwarantannie. Nikt nie wie, jak zorganizować wybory za granicą. Mam poczucie, że rządzący tracą kontakt z rzeczywistością – stwierdził Trzaskowski.

Prezydent Warszawy stwierdził również, że „Jarosławowi Gowinowi należy się uznanie” , ponieważ jako jedyny z obozu rządzącemu był na tyle odważny, by przeciwstawić się Jarosławowi Kaczyńskiemu ogłaszając, że pomysł zorganizowania wyborów w maju to przejaw braku odpowiedzialności. Trzaskowski zastanawiał się także, czy możliwa jest rozmowa z prezesem PiS o zmianie konstytucji, skoro nie ma on „najmniejszego szacunku do obowiązującego prawa” . – Natomiast z Gowinem trzeba rozmawiać o tym, jak ratować Polskę przed szaleństwem – dodał.

Polityk nawiązał także do katastrofy smoleńskiej stwierdzając, że jednym z jej głównych powodów było „nieprzestrzeganie procedur i próba podporządkowania się wizerunkowi twardych ludzi, którzy nawet w najtrudniejszych sytuacjach wykonują symboliczny gest dla ojczyzny” . – Podobny brak odpowiedzialności i brak szacunku dla procedur widać niestety i dziś. Tak jak tamten samolot nie powinien był wystartować i lądować w krytycznych warunkach, tak te wybory nie powinny być organizowane i przeprowadzane w czasie pandemii – podsumował.

