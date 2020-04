Pocałunki i uściski na nowym spocie Andrzeja Dudy. Podkreślono dobrą współpracę z rządem PiS

– Dobra współpraca prezydenta Andrzeja Dudy i rządu pozwoliła skutecznie wprowadzić programy społeczne: rodzina 500 plus i 300 plus dla ucznia, 13. emeryturę i obniżenie wieku emerytalnego – przekonuje lektor w prezydenckim spocie wyborczym zaprezentowanym przez Andrzeja Dudę i Beatę Szydło. – Zrobiliśmy to by przyszłość była lepsza, by przywrócić należne miejsce rodzinie, oddać godność, dać wybór, rozwinąć skrzydła, by pomóc w codziennych sprawach, ale także by móc realizować marzenia – słyszymy.

Na krótkim nagraniu prezydent wraz z byłą premier i obecnym premierem Mateuszem Morawieckim pokazywani są na ujęciach pochodzących z wielu bezpośrednich spotkań z wyborcami. Ściskają dłonie, machają wyborcom, czy przytulają się z nimi i całują. Te ujęcia poprzeplatane są obrazkami mającymi przedstawiać codzienne życie Polaków.

– Dziś naszym wspólnym celem jest obrona tego, na co tak ciężko pracowaliśmy przez te ostatnie lata. Zrobimy to tylko razem, w zgodzie, bez kłótni i chaosu – słyszymy w klipie. – Dobra przyszłość Polaków to najlepsza inwestycja – dodano.

Deklaracja „Obronimy Polskę Plus”

– Moim wielkim celem jako kandydata na prezydenta w 2015 roku było wprowadzenie takich programów społecznych, które docenią polską rodzinę, które sprawią, że polska rodzina będzie upodmiotowiona przez państwo – powiedział na początku konferencji Andrzej Duda. Prezydent przypomniał programy takie jak 500 plus czy 13. emerytura. Zastanawiał się także, czy Polska przyszłości będzie „Polską plus” czy „Polską minus”, a rozróżnienie bazuje na tym, czy kraj poradzi sobie z kryzysem gospodarczym. – Chcę „Polski plus”, by człowiek mógł normalnie pracować, a rodzina funkcjonować – zaznaczył. – Jeżeli nadal będę piastował urząd prezydenta z całą pewnością nie dojdzie do likwidacji 500 plus. Ja takich ustaw nie podpiszę – zadeklarował. – Proszę o wsparcie, bo ono w tej kampanii, a przede wszystkim w wyborach będzie ważne – powiedział Andrzej Duda.

– Zbudowaliśmy „Polskę plus” wspólnie, razem. Zbudowaliśmy ją, bo współpracowaliśmy, bo rozumieliśmy, że to co najważniejsze, to dobra przyszłość Polski. Zobowiązaliśmy się, że musimy rozwiązywać problemy, które dotykają zwykłego obywatela. Nasi oponenci nie tylko krytykowali, ale straszyli Polaków, że zabraknie pieniędzy, że budżet nie wytrzyma, że te programy są niepotrzebne – tak o powstawaniu programów socjalnych mówiła Beata Szydło.

Szydło: Czeka nas wybór opcji: na „plus” i na „minus”

Zdaniem byłej premier politycy obecnej opozycji proponowali obywatelom „Polskę minus”. Przypomniała m.in. podwyższenie wieku emerytalnego przez rząd PO-PSL. – W ciągu rządów PiS, kiedy prezydentem jest Andrzej Duda, potrafiliśmy wesprzeć polskich przedsiębiorców i gospodarkę – stwierdziła Szydło. I to jest właśnie „Polska plus” – dodała zaznaczając, że obecnie stoimy przed wyborem dwóch wspomnianych opcji: na „plus” i na „minus”.

Na koniec konferencji Andrzej Duda podpisał deklarację „Obronimy Polskę Plus”. Tym samym zobowiązał się, że w przypadku reelekcji, jako prezydent nie będzie podpisywał ustaw, które znosiłyby wprowadzone przez PiS programy socjalne takie jak 500 plus czy 13. emerytura.

