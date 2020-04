Andrzej Duda komentuje pomysł przedstawiony przez Budkę. „Ja słucham eksperta”

Bogdan Rymanowski powiedział, że do wyborów prezydenckich pozostało 20 dni, a obywatele wciąż nie wiedzą, w jaki sposób odbędzie się głosowanie. – Powiedzmy sobie otwarcie – sytuacja nie jest normalna. Dlatego, że nikt się nie spodziewał tej epidemii, która nastąpiła – powiedział Andrzej Duda i zaznaczył, że „intencją rządu, parlamentarzystów, większości sejmowej jest chronienie w jak największym stopniu z jednej strony zdrowia i życia Polaków (…), ale z drugiej strony chronienie ładu ustrojowego i porządku konstytucyjnego”.

– Minister zdrowia wypowiedział się, że uważa, że gdyby wybory odbyły się w trybie korespondencyjnym to rzeczywiście to bezpieczeństwo będzie podniesione do bardzo wysokiego poziomu. Tylko trzeba je w tym trybie przeprowadzić. (…) Stąd teraz te apele do Senatu, by jak najprędzej procedował tę ustawę, po to żeby te przepisy mogły jak najszybciej wejść w życie, żeby jak najszybciej można było rozpocząć ich realizację – powiedział Andrzej Duda, przypominając rekomendację ministra zdrowia.

„Ja słucham eksperta”

Na antenie Polsat News prezydent odniósł się także do pomysłu Borysa Budki, który zaproponował, aby wybory prezydenckie odbyły się 16 maja 2021 roku. – Słuchajmy również tego, co mówi minister zdrowia. Minister zdrowia, pan prof. Łukasz Szumowski mówi wyraźnie – o tym, że będziemy mieli całkowitą wolność od jakiegokolwiek zagrożenia epidemicznego, będziemy mogli mówić tak naprawdę za dwa lata, czyli wtedy, kiedy będzie już szczepionka lub inne lekarstwo przeciwko temu wirusowi. Natomiast pan przewodniczący Budka proponuje (wybory – red.) za rok – powiedział Andrzej Duda w programie „Gość Wydarzeń”.

– Ja słucham ministra zdrowia, to jest dla mnie ekspert. Przepraszam, ale w tej sprawie akurat pan Borys Budka, tak jak ja, jest prawnikiem. My nie jesteśmy ekspertami w tej materii. Ja słucham eksperta. Ekspert mówi: dwa lata trzeba, żeby było spokojnie i żeby można było te wybory przeprowadzić w zwykłym trybie – dodał prezydent.

