Sasin popełnił „przestępstwo wyborcze”? Tomczyk zapowiada zawiadomienie do prokuratury

Jacek Sasin potwierdził, że Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych już drukuje karty do głosowania w wyborach prezydenckich na podstawie decyzji premiera Mateusza Morawieckiego – podaje Onet.pl. Na konferencji prasowej słowa ministra aktywów państwowych skomentował Cezary Tomczyk. – Dzisiaj premier Sasin w imieniu państwa polskiego, rządu polskiego powiedział, że dopuści się złamania prawa. Każdy, kto bezprawnie będzie drukował karty do głosowania, będzie w Polsce przestępcą. Tak mówi polskie prawo, polska konstytucja. Władze państwowe mogą działać tylko w granicach i na podstawie prawa – powiedział polityk, którego słowa cytuje 300polityka.pl.

„Zawiadomienie do prokuratury”

Cezary Tomczyk zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. – Dzisiaj chcemy powiedzieć jasno, że złożymy zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, w związku z przestępstwem wyborczym. To, co dzieje się na naszych oczach, to po prostu farsa. To, do czego dopuścił rząd, to po prostu farsa. Ten cały tryb, który Jacek Sasin nazywa głosowaniem, to po prostu farsa. Dzisiaj w związku z artykułem 248 Kodeksu karnego składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wicepremiera Sasina w związku z przestępstwem wyborczym – powiedział polityk.

„Rekonstrukcja historyczna”

Do sprawy odniósł się także Adam Bodnar za pośrednictwem mediów społecznościowych. „W PRL stosowano pojęcie prawa powielaczowego. Decyzja Premiera o druku kart wyborczych jest rekonstrukcją historyczną w sensie prawnym i faktycznym” – napisał Rzecznik Praw Obywatelskich.

