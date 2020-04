Hołownia składa skargę do SN. „To jest zgroza, hańba, śmiech”

– Stanowisko PKW, które dzisiaj zostało wydane, poleca komisarzom wyborczym przekazanie wójtom, burmistrzom i prezydentom, że są zobowiązani wydawać dane osobowe, jeżeli zwróci się o to pracownik Poczty Polskiej i jako podkładkę formalną poda postanowienie premiera, że tak właśnie trzeba zrobić – powiedział Szymon Hołownia na konferencji prasowej. Kandydat w wyborach na prezydenta poinformował także, jakie kroki zamierza podjąć w sprawie. – Mi – jako kandydatowi na prezydenta – służy skarga do Sądu Najwyższego na to postanowienie PKW, na to wyjaśnienie PKW tak naprawdę wydane w formie uchwały. Złożenie tej skargi wstrzymuje wykonanie postanowienia, wstrzymuje bieg tej uchwały aż do rozpoznania tej sprawy przez SN – poinformował Hołownia.

„To jest zgroza, hańba, śmiech”

W dalszej części konferencji Szymon Hołownia oceniał przeprowadzenie wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. – Nie może być tak, że wybory prezydenta dokonują się na poczcie. To jest zgroza, hańba, śmiech, a nie organizowanie wyborów na najważniejszy urząd w państwie – stwierdził. – To okazja do ich zmanipulowania, to okazja do wyborczych fałszerstw. Jeżeli na skutek mojej skargi uda się ten proces, który już ruszył kompletnie bezprawnie, zatrzymać nawet na 7 dni, w ciągu których SN musi tę skargę rozpoznać (…), to już warto było to zrobić – podsumował Szymon Hołownia.

