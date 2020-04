Kontrola posłów KO w Kancelarii Premiera ws. wyborów korespondencyjnych. „Bezprawie i chaos”

W piątek 24 kwietnia posłowie Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński, Cezary Tomczyk i Sławomir Nitras przeprowadzili kontrolę poselską w Kancelarii Premiera. Od szefa KPRM zażądali udostepnienia decyzję Mateusza Morawieckiego, na którą powołuje się Poczta Polska prowadząc przygotowania do wyborów korespondencyjnych.

– Przekazałem posłom Platformy Obywatelskiej kopię decyzji z 16 kwietnia. Nie mamy nic do ukrycia i zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami – powiedział Michał Dworczyk w rozmowie z portalem 300POLITYKA. – Zresztą o tyle jest dla mnie zaskakująca kontrola, że według mojej wiedzy, kopia tej decyzji została wysłana przez Pocztę do około 2,5 tysiąca samorządów. Więc nie do końca rozumiem, jaki był rzeczywisty cel przeprowadzenia tej kontroli poselskiej – dodał.

Decyzja jest poleceniem dla Poczty Polskiej „realizacji działań niezbędnych w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegających na podjęciu i realizacji niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym, w szczególności poprzez przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz pozyskanie koniecznych zasobów materialnych kadrowych”. Szef Kancelarii Premiera podkreślał, że decyzja premiera Morawieckiego została wydana na podstawie ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Po kontroli w KPRM posłowie KO przeprowadzili briefing prasowy. – Byliśmy tam, żeby poznać decyzję premiera, który zdecydował się na to, żeby wystąpić do Poczty Polskiej, że ta ma przygotowywać w Polsce wybory. To decyzja z 16 kwietnia. Z wielkim zażenowaniem musimy stwierdzić, że ta decyzja jest sprzeczna z polskim prawem – mówił na konferencji prasowej Cezary Tomczyk z PO. – Ta decyzja nie ma mocy prawnej, jest bezprawna, podjęta na podstawie ustawy, która nie przeszła przez polski parlament. To bezprawie i chaos – stwierdził poseł KO.

Poseł Sławomir Nitras powiedział, że posłowie zażądali wszystkich decyzji wydanych przez premiera w sprawie wyborów. – Z tego dokumentu nie wynika prawo do drukowania kart wyborczych. Tam nie ma słowa o karcie, tylko o czynnościach Poczty Polskiej – podkreślił poseł KO. – Nie wiemy, ile bezprawnych decyzji wydał pan Morawiecki. Pytanie jest nie, czy ile decyzji bezprawnych, niemających oparcia w polskim prawodawstwie wydał pan Morawiecki i ile takich decyzji przed opinią publiczną jest ukrywanych – dodał.

Posłowie KO zapowiedzieli również przeprowadzenie kontroli w Poczcie Polskiej. Do siedziby Poczty Polskiej udali się Jan Grabiec i Zbigniew Konwiński. Wyników ich kontroli jeszcze nie poznaliśmy.

