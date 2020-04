Gawkowski o Gowinie: Zdradził Tuska, zdradził Kaczyńskiego, zdradzi i opozycję

– Nie jest ani diabłem, ani aniołem. Ale na pewno jest krętaczem. Jak szukam odpowiedzi na to, jak dzisiaj rozmawiać z Jarosławem Gowinem, to wiem jedno. Zdradził Tuska, zdradził Kaczyńskiego, zdradzi i opozycję – mówił Krzysztof Gawkowski na antenie Polsat News. Polityk Lewicy zapowiedział, że „w głosowaniu w sprawie wyborów korespondencyjnych formacja będzie głosowała razem z Jarosławem Gowinem”. – My jako Lewica oczekujemy, będziemy robili wszystko, żeby to głosowanie było decydujące. Jeśli Jarosław Gowin będzie z nami głosował, a my z Jarosławem Gowinem, to bardzo dobrze dla polskiej demokracji. Obawiam się, jednak że nie jest to możliwe. Plan Gowina jest taki. Pokazać kilka szabel przed Jarosławem Kaczyńskim i wrócić do tego obozu jako ten, który chciał coś dobrego, wyszło jak zwykle – ocenił Gawkowski.

– Jarosław Kaczyński, razem z Jarosławem Gowinem już raz nam to próbowali wmówić. Kiedy to zrobili? Trzy tygodnie temu, kiedy zmieniali prawo. Co zrobił Jarosław Gowin rano? Przyszedł na konferencję prasową, powiedział, że nie będzie głosował za ustawą. Przyszedł na salę sejmową, wstrzymał się. Wieczorem, jak PiS-owi potrzebne były głosy, to wyciągnął kartę. To jest prawdziwa twarz człowieka, który nie dba o Polskę, tylko o swój interes – przekonywał Gawkowski. – To jest największy w Polsce akrobata, który swojemu zapleczu politycznemu łamie kręgosłup, żeby walczyć o siebie – dodał szef klubu parlamentarnego Lewicy.

