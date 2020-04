Zaskakujące doniesienia. Opozycja chce, aby Jarosław Gowin został marszałkiem Sejmu?

Senator Jan Filip Libicki zamieścił na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym stwierdził, że w Sejmie powstała nowa większość, która będzie chciała doprowadzić do przełożenia majowych wyborów prezydenckich. W rozmowie z Gazetą Wyborczą polityk przyznał, że jej utrzymanie jest bardzo trudne ze względu na to, że w skład większości wchodzą tak różne ugrupowania jak Konfederacja oraz partia Razem. - My jesteśmy za tym, aby w polskim prawie rozszerzyć prawo do głosowania korespondencyjnego, bo epidemia jeszcze długo będzie zagrożeniem. Ale trzeba je porządnie przygotować i przeprowadzić zgodnie z prawem w późniejszym terminie. A teraz wprowadzić stan klęski żywiołowej - stwierdził senator.

W ocenie Libickiego, jeśli opozycja utrzyma swoją większość, wówczas będzie można odwołać marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Polityk PiS mógłby jego zdaniem zastąpić były już wicepremier Jarosław Gowin. - Moim zdaniem byłoby dobrze wymienić marszałek Witek przed głosowaniem nad kodeksem wyborczym w Sejmie, ale niestety PiS może maksymalnie przetrzymać ten wniosek w zamrażarce. Niemniej możliwe jest odwołanie marszałek Witek później - stwierdził senator Libicki.