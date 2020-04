RMF FM: Andrzej Duda spotka się z posłami Porozumienia. Chodzi o wybory prezydenckie

Z informacji przekazanych przez RMF FM wynika, że spotkanie posłów Porozumienia oraz Andrzeja Dudy jest zaplanowane na godzinę 17 w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele partii nie chcą komentować spotkania z głową państwa oraz rozmów, jakie toczą z innymi ugrupowaniami. Podkreślają jedynie, że głównym tematem pozostaje zmiana w konstytucji, którą proponował Jarosław Gowin. Przypomnijmy, były minister nauki i szkolnictwa wyższego postulował wydłużenie kadencji prezydenta do 7 lat, dzięki czemu wybory prezydenckie zostałyby przesunięte o dwa lata.

Wciąż nie wiadomo, jakie rozwiązanie zostanie ostatecznie wprowadzone w życie. PiS chce przeprowadzić głosowanie korespondencyjne, ale wymaga to wcześniejszego przyjęcia ustawy przez Sejm, a projektem obecnie zajmuje się Senat. Do przegłosowania ustawy potrzebne są jednak głosy posłów Porozumienia, którzy wciąż nie opowiedzieli się jasno po stronie żadnego z rozwiązań. O ile Jarosław Gowin od dłuższego czasu przekonuje, że nie da się legalnie przeprowadzić wyborów 10 maja, o tyle np. Adam Bielan, który jest rzecznikiem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, twierdzi inaczej. – Nie zakładamy w tej chwili, że konstytucyjny termin wyznaczony przez marszałka Sejmu zostanie zmieniony. Ten termin, przypomnę, to jest 10. dzień maja – powiedział cytowany przez RMF FM.

