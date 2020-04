Poczta Polska ma już nasze dane. To informacje z rejestru PESEL

„Rzeczpospolita” przypomina, że zgodnie z art. 99 tzw. ustawy antycovidowej, która weszła w życie 18 kwietnia, Departament Zarządzania Systemami Ministerstwa Cyfryzacji musiał w ciągu dwóch dni od złożenia wniosku przez Pocztę Polską przekazać dane z rejestru PESEL. Tak stało się 22 kwietnia, przez co tych informacji nie będą musiały już przekazywać samorządy, co od początku budziło sprzeciw części z nich.

Przypomnijmy, rejestr PESEL zawiera nie tylko adres zamieszkania, ale również informacje odnośnie ślubów, rozwodów, urodzeń dzieci czy innych istotnych danych. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, operator pocztowy będzie musiał usunąć je po wykorzystaniu w wyborach korespondencyjnych.

Organizacja wyborów prezydenckich

W piątek 24 kwietnia posłowie Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński, Cezary Tomczyk i Sławomir Nitras przeprowadzili kontrolę poselską w Kancelarii Premiera. Od szefa KPRM zażądali udostępnienia decyzji Mateusza Morawieckiego, na którą powołuje się Poczta Polska prowadząc przygotowania do wyborów korespondencyjnych. – Przekazałem posłom Platformy Obywatelskiej kopię decyzji z 16 kwietnia. Nie mamy nic do ukrycia i zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami – powiedział Michał Dworczyk w rozmowie z portalem 300POLITYKA. – Zresztą o tyle jest dla mnie zaskakująca kontrola, że według mojej wiedzy, kopia tej decyzji została wysłana przez Pocztę do około 2,5 tysiąca samorządów. Więc nie do końca rozumiem, jaki był rzeczywisty cel przeprowadzenia tej kontroli poselskiej – dodał.

W piątek 24 kwietnia prezydent Warszawy w mediach społecznościowych poinformował, że składa zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z prośbą Poczty Polskiej dotyczącą wydania danych z rejestru wyborców. „Bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy jest dla mnie najważniejsze – w tym także bezpieczeństwo ich danych. Na próby ich wyłudzenia odpowiedź musi być stanowcza. Dlatego składamy zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa” – napisał Rafał Trzaskowski na Facebooku.

