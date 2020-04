Biskupi apelują do polityków ws. wyborów. Wskazali, jakie cechy powinien mieć prezydent

We wtorek 28 kwietnia, na stronie episkopatu pojawił się dokument zatytułowany „Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski”. Biskupi przyznają w nim, że „Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych sporach na temat formy, czy terminu wyborów, a tym bardziej, by opowiadać się za tym lub innym rozwiązaniem”. Jednak przypominają, że „misją Kościoła w takiej sytuacji jest jednak zawsze, pełne życzliwości, przypominanie o szczególnej, moralnej i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego”.

„ Apelujemy zatem do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne naszej Ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko, dotyczące wyborów prezydenckich ” – czytamy w dokumencie. „ Zachęcamy, aby w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych wyborów. Prosimy, aby kierując się najlepszą wolą, w swoich działaniach szukali dobra wspólnego, którego wyrazem jest dziś zarówno życie, zdrowie oraz społeczny byt Polaków, jak i szerokie społeczne zaufanie do wspólnie wypracowanych przez lata procedur wyborczych demokratycznego państwa ” – apelują biskupi.

Biskupi stwierdzają też, że w trudnej sytuacji związanej z epidemia koronawirusa, „powinniśmy dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie – mimo różnic – kultury solidarności, także w sferze polityki”.

Biskupi wskazują czym kierować się przy wyborze prezydenta

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wskazała też jakie cechy należy wziąć pod uwagę w procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urząd prezydenta. Zdaniem biskupów należy wziąć pod uwagę „ prawość moralną, miłość Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami ”.

Czytaj także:

Tusk ostro o wyborach prezydenckich. „Nie będę uczestniczył w tej procedurze”