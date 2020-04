Wyciekł pakiet do głosowania. Poczta Polska zawiadomiła ABW

Podczas specjalnej konferencji prasowej kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek poinformował, że otrzyma pakiet do głosowania od pracownika jednej z podkrakowskich firm, która dostała zlecenie pakowania zestawów wyborczych przed ich rozsyłką. Były europoseł twierdzi, że jego źródło przekazało mu informację, jakoby do tej firmy miało trafić 5 milionów pakietów do skompletowania, które miały być pakowane bez żadnego nadzoru. Pracownik zdecydował się na wyniesienie pakietu, ponieważ chciał ujawnić, w jak małym stopniu są one pilnowane.

Z ustaleń RMF FM wynika, że za autentyczne pakiety uznało Ministerstwo Aktywów Państwowych, które jest odpowiedzialne za wzory kart do głosowania. Warto dodać, że pakiety wyborcze w świetle prawa jeszcze nimi nie są, bo ustawa wprowadzająca wybory kopertowe jeszcze nie weszła w życie, tak jak rozporządzenie określające wzór kart do głosowania. Według informacji RMF FM, Poczta Polska zawiadomiła o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Czytaj także:

Donald Tusk nie będzie głosować. Kto go posłucha?