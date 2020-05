NA ŻYWO: Konwencja Andrzeja Dudy. Prezydent przedstawia swój program

„Zapraszam do śledzenia transmisji z mojej dzisiejszej Konwencji, podczas której przedstawię program wyborczy na kolejną kadencję” – napisał Andrzej Duda na Facebooku. Tam też można śledzić transmisję online.

Najnowszy sondaż wyborczy IBRiS

Uczestników opublikowanego w środę sondażu IBRiS dla Onetu zapytano najpierw o to, czy wzięliby udział w wyborach prezydenckich, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę. Oddanie głosu zadeklarowało 43,1 proc. ankietowanych. Udziału w wyborach nie chce wziąć 52,5 proc. respondentów. Decyzji nie podjęło jeszcze 4,4 proc. respondentów. Najwięcej, bo 49,7 proc. respondentów zadeklarowało oddanie głosu na Andrzeja Dudę. W porównaniu z poprzednim badaniem IBRiS jest to spadek o 3,2 pkt proc. Zyskuje za to Władysław Kosiniak-Kamysz, który z wynikiem 14,1 proc. miałby szansę na udział w drugiej turze wyborów. Głos na lidera PSL chciałoby oddać o 1,5 pkt proc. ankietowanych więcej niż w przypadku wcześniejszego sondażu.

Trzecie miejsce z wynikiem 9,2 proc. (wzrost o 3,7 pkt proc.) zajął Szymon Hołownia, a czwarte Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka KO może liczyć na 6,7 proc. poparcia, co stanowi spadek o 4,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. Traci również Robert Biedroń, na którego wskazało 6,4 proc. ankietowanych (spadek o 0,9 pkt proc.). Najmniej, bo 5 proc. uczestników badania widzi w roli prezydenta Krzysztofa Bosaka. Kandydat Konfederacji zyskał jednak 1,8 pkt proc. poparcia. 8,9 proc. respondentów nie wie z kolei, na kogo chciałoby oddać swój głos.

