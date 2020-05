Minister cyfryzacji: Dane z rejestru PESEL przekazane Poczcie zostały przewiezione konwojem

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski na swoim profilu na Facebooku opisał jak wyglądało przekazanie danych z rejestru PESEL Poczcie Polskiej. Te dane, wobec niewydania rejestrów i spisów wyborczych przez wiele samorządów mają być wykorzystane w zorganizowaniu korespondencyjnych wyborów prezydenckich. „ W przestrzeni publicznej krąży wiele #fakenews dotyczących tego tematu, podsycanych często przez polityków opozycji ” – stwierdził Zagórski.

Jak przekazał minister cyfryzacji, przekazanie danych nastąpiło na mocy tzw. ustawy antycovidowej z 18 kwietnia 2020 roku. „ Ustawodawca zobligował ministra cyfryzacji do przekazania w terminie do dwóch dni od dnia złożenia wniosku przez operatora pocztowego, czyli Pocztę Polską, danych z rejestru PESEL, jeśli te dane są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów prezydenta RP. Takie działania Poczta podjęła, w związku z decyzją Premiera ” – tłumaczył Zagórski.

Poczta ma stały dostęp do danych

„ Poczta Polska takimi danymi operuje na co dzień. A więc dane zostały przekazane instytucji, która ma dostęp stały do danych PESEL w trybie teletransmisji. Taki dostęp Poczta Polska posiada od 2014 roku decyzją ministra spraw wewnętrznych, kiedy rządziła Platforma Obywatelska ” – przekonuje minister.

Zagórski poinformował też, że dane zostały odpowiednio zabezpieczone. „Dane zostały przekazane Poczcie Polskiej zostały zaszyfrowane i przewiezione konwojem. Gdyby Poczta Polska nie zabezpieczyła danych osobowych to są przewidziane z tego tytułu sankcje w kwocie maksymalnie do 20 mln euro” – podkreślił. „Mam nadzieję, że to rozwieje Państwa wątpliwości” – dodał na koniec wpisu.

Czytaj także:

Debata Hołownia-Duda? Hołownia podejmuje wyzwanie, Brudziński kpi