Duda przedstawił swój program. „Będę kontynuował politykę budowania Polski silnej i sprawiedliwej”

W piątek 1 maja odbyła się konwencja prgramowa Andrzeja Dudy. Ze względu na epidemię koronawirusa wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności i było transmitowane online.

– W trakcie poprzedniej kampanii mówiłem, że rodzinie należy się wsparcie. Dotrzymałem słowa. Został wprowadzony program #Rodzina500plus, choć nikt w niego nie wierzył. – mówił Duda. Podkreślał też kwestię wsparcia dla seniorów m.in. poprzez wprowadzenie 13. emerytury. – Polska i my wszyscy winni jesteśmy wdzięczność naszym seniorom. Wprowadzamy rozwiązania, które mają na celu ich wsparcie – podkreślał.

Duda obiecywał, że wprowadzone za jego kadencji programy socjalne zostaną utrzymane. – Nie pozwolę na to, aby Polska wycofała się z programu #Rodzina500plus. Możecie być Państwo spokojni. To jest Wasza materialna baza. Trzynasta emerytura, świadczenia dla osób niepełnosprawnych zostaną zachowane. Nie pozwolę, by polskie państwo się z nich wycofało – mówił.

Zapowiadał tez kolejne działania socjalne. – Podwyższony zasiłek dla bezrobotnych wraz z dodatkiem solidarnościowym będzie tworzył kolejną bazę wsparcia dla polskich rodzin – wymieniał.

Polityka zdrowotna

Duda opowiedział o swoich planach na reformę ochrony zdrowia. – Narodowa Strategia Onkologiczna wymaga patrzenia naprzód. Będzie ona zawierała w sobie wiele elementów – profilaktykę, leczenie, a także opiekę – zapowiedział. – Zdecydowałem, że powstanie w Polsce Fundusz Medyczny – to bardzo ważne. Rzadkie schorzenia wymagają dodatkowych środków – podkreślił.

Prezydent stanowczo wykluczył prywatyzacje ochrony zdrowia. – Nie zgodzę się na prywatyzowanie polskiej służby zdrowia, na komercjalizację placówek, które są teraz publiczne. Służba zdrowia powinna być publiczna, z zapewnieniem jak najlepszych technik leczenia i jak najlepiej wykształconych lekarzy – podkreślił.

Gospodarka i rolnictwo

– Dziękuję polskim przedsiębiorcom, którzy w tym trudnym czasie robią wszystko, by utrzymać miejsca pracy, by ratować wspólnie polską gospodarkę. Zapewniam polskich przedsiębiorców, że będą mogli nadal liczyć na moje prezydenckie wsparcie – przekonywał Duda. Zapowiedział też podjęcie wraz z rządem kolejnych działań w ramach tarczy antykryzysowej.

Odniósł się tez do sytuacji polskiego rolnictwa. – Polska gospodarka to także polskie rolnictwo, polscy eksporterzy i przedsiębiorcy, których starałem się wspierać. Polska musi się rozwijać, ale nie tylko w dużych ośrodkach, ale także na terenach wiejskich, których mieszkańcy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe – mówił.

– Polska wieś to tradycja, ale także nowoczesność – młodzi ludzie, którzy są chcą być wyposażeni w innowacyjny sprzęt, by prowadzić jak najzdrowszą produkcję żywności. Rolnictwo to podstawa naszej gospodarki – przekonywał Duda.

Zapowiedział też dalszą walkę o zrównanie dopłat dla polskich rolników do poziomu z zachodniej Europy.

– Chcę zapewnić polskich rolników, że walczę o to, by dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników były takie jak średnia unijna – stwierdził Duda – Wierzę w to, że naszymi działaniami uda się te dopłaty bezpośrednie do tego poziomu doprowadzić. Rozmawiałem już z ministrem rolnictwa na temat tego, by dopłaty bezpośrednie w tym roku były wypłacane wcześniej. Będą wypłacane wcześniej, o tym polskich rolników zapewniam – dodał.

Polska w Unii Europejskiej

Prezydent odniósł się do obecności polski w Unii Europejskiej. Dzisiaj przypada dokładnie 16. rocznica od przyjęcia polski do UE.

– UE jest nam potrzebna. UE dała nam coś pięknego. My to jako Polacy doskonale wiemy. Dała nam poczucie wolności, możliwość przemieszczenia się, tak wiele możliwości wyborów, jakże dla nas ważnych i cennych. Jakże się cieszyliśmy, kiedy do niej wstępowaliśmy. Chcemy żeby istniała nadal, przyjazna, dobra, państwowotwórcza. Żeby budowała nasz potencjał, nasz dobrobyt, dobrą przyszłość naszą i całej Europy. Ale ta epidemia koronawirusa pokazała, jak ważna jest siła państw narodowych w ramach UE, ich odpowiedzialność, bardzo ważne jest ich sprawne działanie i potrzebna jest europejska solidarność i do tej właśnie solidarności namawiam przywódców UE i będę ich namawiał, mam nadzieję, jeżeli mi państwo pozwolicie jeszcze przez następne lata w imieniu RP – mówił.

„Poprzednia władza pozwalała okradać Polaków”

– W ogromnym stopniu pieniądze z uszczelnienia systemu podatkowego zostały zabrane złodziejom. Tych, którzy nas po prostu okradali przez poprzednie lata. Poprzednia władza pozwalała nas okradać z tych pieniędzy. Te pieniądze dawno powinny były być w budżecie, wspomagać polskie rodziny, polskie dzieci. Dziś wspomagają – stwierdził Duda na konwencji. – Obiecuję, że jeśli obdarzycie mnie ponownie zaufaniem, będę kontynuował politykę budowania Polski silnej i sprawiedliwej, w której wszyscy są równi. Proszę, abyście Państwo wzięli udział w wyborach i dali mi wsparcie. Dziękuję za dzisiejszego spotkanie. Wierzę, że jesteśmy silnym narodem, który buduje szczęśliwą Polskę – stwierdził prezydent pod koniec swojego wystąpienia.

