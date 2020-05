Włodzimierz Czarzasty: 10 maja wyborów nie będzie

Na konferencji prasowej Lewicy przemawiał m.in. Robert Biedroń, który nazwał Andrzeja Dudę „komiwojażerem”. – Próbuje nam po raz kolejny wcisnąć płyn na porost włosów i maść na szczury. Ale my pamiętamy, że raz już wciskał nam kit. Obiecał, że zlikwiduje śmieciówki, zlikwiduje NFZ, ułatwi życie frankowiczom. Doprowadzi do tego, że rolnicy będą mieli równe dopłaty i wiele innych jego obietnic nie zostało zrealizowanych – powiedział kandydat na prezydenta. Jego zdaniem Andrzej Duda też ludzi pracy. – Oszukał nas wszystkich, bo zamiast realizacji tych marzeń, realizacji tych deklaracji, po prostu okazał się politycznym humbugiem, wydmuszką, która nic nie zrealizowała – podkreślił cytowany przez 300polityka.pl.

Pakiet Pracowniczy od Lewicy

Krzysztof Gawkowski zaprezentował z kolei Pakiet Pracowniczy, zgodnie z którym osoby pracujące na tzw. umowach śmieciowych mają być traktowane w równy sposób. – Każda osoba, która będzie na chorobowym, będzie miała wypłacane 100 proc. wynagrodzenia. Wszyscy ludzie, którzy pracują na umowach dzieło, zlecenie, będą mieli prawo do urlopu – podkreślił poseł.

Włodzimierz Czarzasty odniósł się z kolei do zbliżającej się daty wyboru głowy państwa. – 10 maja wyborów nie będzie. Powtarzam. 10 maja wyborów nie będzie. Jeżeli ktoś mówi o tym, że nieprzyzwoite jest, aby być aktywnym w trakcie wyborów, to ja chciałem powiedzieć, że nieprzyzwoite jest to, że jak bandyta zabiera ci majątek, to nie reagujesz – powiedział lider SLD. Jego zdaniem jako „nieprzyzwoitą” można też określić postawę braku reakcji „na całe to świństwo, które się dzieje”.

