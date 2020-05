Szef PKW: Jest zbyt mało dni, by przeprowadzić wybory

Choć wybory prezydenta RP zaplanowane zostały na 10 maja 2020 roku, a więc został do nich równo tydzień, nadal nie wiadomo, w jakiej formie odbędzie się głosowanie. Przypomnijmy, że w związku z epidemią koronawirusa, PiS wyszło z propozycją wyborów korespondencyjnych. Ustawa umożliwiająca przeprowadzenie głosowania w tej formie została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu. Marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział, że izba wyższa zajmie się nią podczas posiedzenia 5-6 maja. Jeżeli zostanie ona odrzucona przez izbę wyższą, bądź zostaną do niej wprowadzone poprawki, dokument wróci do Sejmu. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że nie poprze go kilku posłów Porozumienia Jarosława Gowina, w związku z czym PiS szuka głosów poza Zjednoczoną Prawicą.

Szef PKW: Są różne rozwiązania

Szef PKW Sylwester Marciniak w rozmowie z „DGP” przyznaje, że na tydzień przed wyborami „stan prawny nie jest ustalony”. Dodaje, ze przy zawieszeniu pewnych kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej i sytuacji, gdy „ustawa jest wciąż w Senacie” , jest „zbyt mało dni, by przeprowadzić wybory” .

Dodaje, że trudno przewidzieć, na jakie działania postawią decydenci, ale przyznaje przy tym, że „nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, by wybory uległy przesunięciu”. Jak wyjaśnia, możliwe do zastosowania „są różne rozwiązania konstytucyjne” , ale w przypadku Polski „najprostszym byłoby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej lub wyjątkowego” . W takiej sytuacji wybory automatycznie przekładane są na późniejszy termin – zgodnie z prawem, mogłyby zostać zorganizowane najwcześniej 90 dni po zakończeniu takiego stanu.

