Hołownia o „tępym parciu do koronawyborów”. „Władza jest gotowa poświęcić życie”

Szymon Hołownia wyjawił, że jedną z pierwszych jego decyzji jako prezydenta byłoby zwołanie Rady Gabinetowej w sprawie kryzysu wodnego. Według kandydata powinno być też zreformowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a Rada powinna być rozszerzona o byłych prezydentów i szefa Sztabu Generalnego.

– Mówię też o „zielonym wecie” , które będzie dotykało każdą ustawę, która powiększa kryzys wodny albo oddala nas od dekarbonizacji i osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Trzeba dążyć do rozproszenia energetycznego, powołać pełnomocnika osób wykluczonych i pełnomocnika praw zwierząt. Trzeba inaczej rozmawiać o solidarności społecznej i tym, jak wyglądają dziś usługi komunalne. Trzeba pomyśleć, jak prezydent mógłby patronować realnej, radykalnej reformie służby zdrowia i tej związanej z 14 milionami ludzi, których dotyka wykluczenie komunikacyjne. Trzeba też pomyśleć, co zrobić, by ludzie zaczęli rozumieć, że jedność to nie jest jednolitość, a pojednana różnorodność – mówił Hołownia.

Hołownia poinformował, że gdyby wygrał wybory w Pałacu Prezydenckim pracowałoby z nim wiele osób, które robią to już dziś. Wymienił w tym kontekście Mirosława Różańskiego, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz czy Michała Kobosko.

Kanydat na prezydenta stwierdził, że „nie widzi powodu” , aby po wyborach mieszkać tam, gdzie teraz. – Ludzie powinni mieszkać w domach, a nie pałacach. Nie powinno się też wymuszać na małżonku prezydenta rezygnacji ze swojej pracy. To nie jest XIX wiek, to urząd, nie monarchia – podkreślił. – Mam jasne poglądy w kilku kwestiach i będziemy sprawę mieszkania prezydenta rozstrzygać, gdy tym prezydentem zostanę. Ta opcja leży na stole i proszę mi jej nie odbierać. To, że ktoś czegoś nie zrobił, to nie znaczy, że nie można tego zrobić po raz pierwszy – dodał.

Zachowanie PiS w kontekście wyborów Hołownia nazwał „atrofią demokracji” . – W sytuacji, w której władza mówi: „dobra, trochę was może umrze, ale najważniejsza druga kadencja dla Dudy” , co będzie następnym krokiem? Skoro tu można zaryzykować ludzkie życie dla władzy, co dzieli nas od przyzwolenia na strzelanie do demonstrantów na ulicach? – mówił. – Swoim tępym parciem do koronawyborów ta władza pokazała, że jest gotowa poświęcić moje życie – dodał.

