Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy

Rozpoczyna się budowa Baltic Pipe. „Krok milowy” 8:30 Zakończyło się wystąpienie Andrzeja Dudy. Przypomnijmy, jego głównym punktem była wiadomość o rozpoczęciu budowy gazociągu Baltic Pipe. 8:22 Prezydent podkreślił też ważną rolę, jaką w przygotowaniach do inwestycji odegrał Piotr Naimski, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej 8:21 1 października 2022 roku - tego dnia planowane jest uruchomienie gazociągu. Taką datę podał Andrzej Duda. 8:20 - Pracowaliśmy nad tym przez cały czas mojej kadencji. Temu służyły moje wizyty w Norwegii i Danii - zaznaczył prezydent. 8:19 Prezydent zaznacza, że wspomniana inwestycja ma zezwolenia zarówno ze strony polskiej, jak i duńskiej. - Inwestycja rozpocznie się na wybrzeżach polskim i duńskim. Jeżeli mówimy o pełnym uniezależnieniu Polski jako odbiorcy od Rosji, to jest to właśnie milowy krok w kierunku tego uniezależnienia - stwierdził Andrzej Duda. 8:17 Rozpoczyna się oświadczenie Andrzeja Dudy. Na początku prezydent podkreśla, że „jest bardzo dobra wiadomość dla Polski". - Rozpoczyna się budowa baltic pipe - podkreśla głowa państwa. 8:07 „Rzeczpospolita" informuje z kolei o innym wariancie, dotyczącym przeprowadzenia wyborów 23 maja:



„Rzeczpospolita”: PiS ma nowy plan na wybory. Złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego? 7:47 Na godzinę 8:15 zaplanowano wystąpienie Andrzeja Dudy. Tymczasem Onet podaje, że w PiS poważnie rozważana jest możliwość dymisji prezydenta:



Andrzej Duda poda się do dymisji? Onet: PiS rozważa taką możliwość

Poranne doniesienia Onetu

PiS od dłuższego czasu dąży do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w sposób korespondencyjny. Problem w tym, że do przyjęcia projektu ustawy potrzebuje posłów Porozumienia, którzy wcale nie muszą głosować po myśli Jarosława Kaczyńskiego. Onet podaje, że jeśli prezes PiS nie będzie miał 100 proc. pewności, że ustawa przejdzie, to w ogóle nie będzie ona poddana pod głosowanie. Wtedy zaczną się problemy, ponieważ termin wyborów uchwalony jeszcze przed pandemią koronawirusa teoretycznie nie może być zmieniony. Rząd zyskałby taką możliwość za sprawą ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, a w przeciwnym wypadku przesunięcie daty byłoby niezgodne z Konstytucją, o czym jasno orzekł Sąd Najwyższy.

Kadencja Andrzeja Dudy kończy się na początku sierpnia, a w Konstytucji nie przewidziano przepisów na wypadek upłynięcia rządów głowy państwa i jednoczesnego braku kolejnych wyborów. To groziłoby dużym kryzysem politycznym, ponieważ w praktyce nie wiadomo by było, kto miałby podpisywać ustawy – co w normalnej sytuacji należy do obowiązków prezydenta. Jest to o tyle istotne, że w czasie pandemii wiele ustaw, jak np. ta o tarczy antykryzysowych, jest tworzonych na bieżąco. Pewnym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego, ale Onet zauważa, że wówczas firmy miałyby łatwiejszy sposób na pozyskanie odszkodowań, co poważnie obciążyłoby budżet państwa.

Jak podaje Onet, od pewnego czasu w obozie PiS rozważana jest możliwość dymisji Andrzeja Dudy. Na tyle poważnie, że taką opcję omawiano już z prawnikami związanymi z ugrupowaniem. Wówczas jego obowiązki przejęłaby marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która – zgodnie z Konstytucją – zarządziłaby nowe wybory. Pełniąca obowiązki głowy państwa mogłaby wyznaczyć termin nawet 2,5 miesiąca po dymisji prezydenta, dzięki czemu PiS zyskałby czas na zorganizowanie głosowania, w których z ramienia partii rządzącej po raz kolejny wystartowałby Andrzej Duda.

