Co z przygotowaniami do wyborów? Poczta Polska nie rozpoczęła jeszcze dystrybucji pakietów

Ustawa przegłosowana na początku kwietnia głosami posłów PiS wciąż jest rozpatrywana przez Senat, a do niższej izby parlamentu wróci prawdopodobnie w środę. Coraz głośniej mówi się o tym, że przedstawiciele Porozumienia nie zagłosują po myśli Jarosława Kaczyńskiego, przez co zorganizowanie wyborów 10 maja wyłącznie w formie korespondencyjnej okaże się niemożliwe. Ostateczny wariant głosowania wciąż nie jest jednak znany, a o przygotowania Poczty Polskiej do opcji korespondencyjnej zapytali dziennikarze TVN24.

Dwuosobowe zespoły

Justyna Siwek przekazała w oświadczeniu, że Poczta Polska „nie rozpoczęła dystrybucji pakietów wyborczych” . Dodała też, że wspomniane pakiety będą roznosiły dwuosobowe zespoły składające się z listonosza oraz osoby mu towarzyszącej, którą będzie „inny pracownik Poczty”. Rzeczniczka instytucji zaznaczyła przy tym, że „obecnie jest bardzo duże zainteresowanie pracowników dołączeniem do zespołów dystrybuujących pakiety, będzie to dodatkowe źródło dochodu dla nich” .

Rzeczniczka Poczty Polskiej stwierdziła także, że podstawą prawną działań instytucji jest art. 99 ustawy z 16 kwietnia 2020 roku, w świetle którego „operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej” .

