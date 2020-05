Sędziowie rezygnują z udziału w komisjach wyborczych. Rząd stara się na bieżąco uzupełniać braki

Odsunięta od organizacji wyborów prezydenckich Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale z 4 maja przekazała informację o 61 sędziach, którzy postanowili wycofać się z funkcji okręgowych komisarzy wyborczych. O sprawie informuje „Rzeczpospolita”, która z nieoficjalnego źródła bliskiego PKW usłyszała, że motywacje tych osób to najczęściej trwająca epidemia lub chęć zamanifestowania politycznego sprzeciwu wobec sposobu organizowania wyborów.

Członkowie okręgowych komisji wyborczych są odpowiedzialni za ustalenie wyników głosowania na swoim obszarze. W każdej takiej komisji według kodeksu wyborczego musi zasiadać od 4 do 10 sędziów. W tym roku skład większości komisji określono na minimalnym poziomie 5 osób. Wciąż jednak pewna liczba sędziów potrzebna jest do przeprowadzenia tak ogromnego przedsięwzięcia. Uzupełnianiem komisji zajmuje się Ministerstwo Sprawiedliwości. Według informacji „Rp” resortowi udało się namówić na zwolnione miejsca 39 innych sędziów. Jeżeli w jakiejś komisji liczba członków spadnie poniżej 5, to ta nie będzie mogła działać. Braki w wymaganej liczbie osób to także podstawa do składania protestów wyborczych.

