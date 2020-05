Żona Szymona Hołowni: Nie chodzimy razem do kościoła

Szymon Hołownia wielokrotnie podkreślał, że wiara odgrywa w jego życiu bardzo ważną rolę. Jednocześnie publicysta zamieszczał w mediach społecznościowych wiele krytycznych wpisów pod adresem polskich hierarchów. W rozmowie z Onetem żona kandydata na prezydenta zdradziła, że nie chodzi z mężem do kościoła. - Nie chodzimy razem do kościoła. Każdy z nas ma własny sposób przeżywania wiary i dajemy sobie wolną przestrzeń. Ta przestrzeń bardzo mi pomaga, gdy mam potrzebę coś sobie w duszy poukładać. Natomiast Szymonowi wiara daje poczucie życiowej stabilizacji, ale jest to dla niego sprawą prywatną, której nikomu nie narzuca - wyjaśniła Urszula Brzezińska-Hołownia.

Kim jest Urszula Brzezińska-Hołownia?

Urszula Brzezińska-Hołownia jest oficerem Wojska Polskiego i pilotem myśliwców MiG-29. Pracuje w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Para poznała się w 2014 roku dzięki programowi TVN, o czym Szymon Hołownia opisywał na Instagramie. - Poznaliśmy się sześć lat temu. Nie wiem, skąd przyszedł mi do głowy pomysł, by namówić producentów "Mam talent!", żebyśmy część zdjęć nagrali na wojskowym lotnisku w Mińsku Mazowieckim. Załatwiono wszystkie zgody, przygotowano nam lotnicze kombinezony, pozwolono wsiąść do MiG-a. W domku pilota zobaczyłem na jakiejś rozpisce jedno kobiece nazwisko. Zapamiętałem, bo wydało mi się to niezwykłe. Później zalajkowałem profil bazy, a portal społecznościowy przez swoje algorytmy zaproponował mi znajomość z Ulą Brzezińską, której nazwisko od razu skojarzyłem. Napisałem. Dostałem odpowiedź - opowiadał.

- Ula to wspaniała kobieta. Imponuje mi, budzi mój podziw. To najlepszy doradca, niedościgły wzór spokojnej pewności, w żartach - mistrzyni zwięzłej pointy. Ale przede wszystkim - to moja kochana, piękna Ula i wspaniała mama Mani - podkreślał kandydat na prezydenta Polski.

