Dzisiaj debata przedwyborcza w TVP. Kilku kandydatów chce jej przełożenia

Telewizja Polska jako nadawca publiczny ma obowiązek zorganizowania debaty przedwyborczej, przez co już 16 kwietnia ukazała się informacja o wyznaczeniu jej terminu na 6 maja. Wydarzenie z udziałem 10 kandydatów ma rozpocząć się o godz. 20:30, co potwierdzono we wtorkowym wydaniu „Wiadomości”. Problem w tym, że w środę odbywa się posiedzenie w Sejmie, w tym głosowania. Spośród kandydatów na urząd głowy państwa troje jest posłami: Małgorzata Kidawa-Błońska, Krzysztof Bosak oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, a biorąc udział w starciu z innymi kandydatami, nie mieliby możliwości wypełniania swoich obowiązków jako parlamentarzyści. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, część sztabów skierowała do TVP prośbę o przesunięcie terminu debaty, ale jak na razie nie wiadomo, czy została ona rozpatrzona pozytywnie.

Jak ma wyglądać debata?

Trwającą 70 minut „Debatę Prezydencką 2020” poprowadzi dziennikarz Michał Adamczyk. Uczestnicy będą odpowiadać na pięć pytań dotyczących następujących dziedzin życia publicznego: polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, polityka społeczna, gospodarka oraz ustrój państwa. Na przedstawienie swojego stanowiska na określone tematy kandydaci, którzy ubiegają się o fotel prezydenta, będą mieli minutę.

„Na koniec debaty każdy z kandydatów otrzyma prawo do minutowej, swobodnej wypowiedzi będącej podsumowaniem wszystkich, poruszonych przez Niego kwestii. O kolejności zabierania głosu zadecyduje przewidziane na 5 maja 2020 r. losowanie, w ramach którego ustalone zostaną również: miejsca kandydatów w studiu oraz kolejność zabierania głosu przy swobodnej wypowiedzi” – podało w komunikacie Centrum Informacji TVP.

Kandydaci na prezydenta

Przypomnijmy, 9 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała ostatnie osoby, które zebrały co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia dla swoich kandydatur. Z 19 zgłoszonych kandydatów ostatecznie w wyborach prezydenckich zmierzą się obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda (z poparciem PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).

Czytaj także:

PKW odpowiedziała Elżbiecie Witek ws. wyborów prezydenckich 10 maja