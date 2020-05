Debata kandydatów na prezydenta w TVP. Kto wypadł najlepiej?

21:44 Zakończyła się debata prezydencka. Michał Adamczyk przekazał, że debatę kandydatów śledziło 6 mln widzów 21:43 Jakubiak: Nie zawaham się użyć całej mojej wiedzy i umiejętności do pracy na rzecz Polski. Przed nami wielka praca 21:42 Tanajno: 7 maja w centrum Warszawy postawimy się rządowi PiS i dyktatorowi z Nowogrodzkiej. Nie wierzcie w sondaże. Możecie przełamać monopol partyjny. Mogę wam obiecać, że jako prezydent zrobię wszystko, abyście nigdy nie byli skrzywdzeni przez polityków 21:40 Duda: Minione pięć lat to dobry czas dla Polski. Wzrost wynagrodzeń, programy socjalne, waloryzacja rent i emerytur, lepszy start dla młodych ludzi. Dzięki dobrej współpracy między rządem i prezydentem mimo pandemii wrócimy na dobrą ścieżkę rozwoju gospodarczego 21:39 Kosiniak-Kamysz: Wiem, jak bardzo tęsknicie za normalnością. Przywrócę ją w podziale władzy, prawie, relacjach międzyludzkich. Wciąż nie wiemy, kiedy będą wybory. Nie bojkot a zwycięstwo pozwolą na skończenie tego, co się dzieje 21:38 Bosak: Stoją za mną zwykli polscy patrioci. Moje idee to nowoczesny konserwatyzm i wolność gospodarcza. 21:37 Hołownia: Jeśli myślicie o bojkocie wyborów, to nie będzie drugiej tury, bo Andrzej Duda wygra w pierwszej, a na to nie możemy sobie pozwolić. Jeśli zagłosujecie, to ja wejdę do drugiej tury, wygram z Andrzejem Dudą i zostanę waszym prezydentem 21:36 Żółtek: Zlikwidujmy podatki dochodowe, PIT, CIT, pozbądźmy się tej biurokracji. Jak UE nam nie pozwoli to polexit! 21:36 Biedroń: Nie będę wiernym sługą swojego pana. Nadszedł czas na zmianę. Zawsze będą walczył o prawa Polek i Polaków. Nie będę klękał przed biskupami, ale będę walczył o likwidację śmieciówek, prawa kobiet i dobry klimat. 21:35 Kidawa-Błońska: Potrzebujemy strażnika konstytucji. Każdy Polak jest ważny, niezależnie od poglądów. Wiele problemów musimy rozwiązać wspólnie. Wygrałam z J. Kaczyńskim w Warszawie, wygramy w całej Polsce 21:34 Piotrowski: Prezydent musi być samodzielny i nie może dopuścić do zachwiania podstaw demokracji. Pięć lat temu głosowałem na A. Dudę, ale dziś czuję się oszukany. Jako prezydent skorzystam z inicjatywy ustawodawczej i obniżę podatki. 21:32 Czas na swobodne wypowiedzi kandydatów 21:32 Kosiniak-Kamysz podobnie jak poprzednicy (poza Biedroniem) nie podpisałby ustawy o małżeństwach jednopłciowych 21:32 Tanajno: Skala obłudy politycznej przebiła wszystkie rejestry. Panie Andrzeju, obiecywał pan pomoc dla frankowiczów. Co pan dla nich zrobił przez te lata? Współczuję widzom, że muszą słuchać tej obłudy 21:30 Żółtek: Po kiego diabła ci homoseksualiści chcą tego ślubu? Chodzi o wspólne rozliczanie i spadki. Zlikwidujmy podatek dochodowy i spadkowy i odczepią się od małżeństw. Co do emerytur to w ogóle nie powinno być wieku emerytalnego 21:28 Bosak również mówi, że nie podpisałby ustawy o małżeństwach jednopłciowych 21:27 Biedroń: W polityce jest się dla zmiany. Jak równość, to równość. Symbolem polityki społecznej dzisiaj jest żywcem spalona Jolanta Brzeska. Kilka milionów osób czeka na mieszkania. Stworzę wielki program mieszkań na wynajem. Zrobiłem to w Słupsku i zrobię to w całym kraju 21:26 - Te ustawy nie trafią na biurko w najbliższym czasie. To nie są najważniejsze problemy - ocenia Kidawa-Błońska 21:25 Dziennikarze zwracają uwagę na problemy z zegarem podczas debaty w TVP:



twitter.com 21:24 Hołownia: Za mojej kadencji takie ustawy nie trafią na moje biurko. Ustawa o małżeństwach zostałaby przeze mnie odesłana do Sejmu. Żyjemy w świecie fałszywych dylematów. Możemy mieć i 500 plus i dobrą ochronę zdrowia 21:23 Piotrowski: Nie zgodzę się na podwyższenie wieku emerytalnego i małżeństwa homoseksualne, to niezgodne z konstytucją 21:22 Jakubiak: Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, prokreacja jest przyszłością. Mówimy o zwolnieniu emerytów z podatku - kwota wolna od podatku zwróci godność emerytom i tysiącom Polaków 21:21 Duda stanowczo podkreśla, że nie zgodzi się na małżeństwa jednopłciowe. Wspomina o programach 500 plus, 13 emeryturze i programach socjalnych rządu PiS 21:20 Runda piąta: POLITYKA SPOŁECZNA. Czy jeśli pan/pani zostanie prezydentem, to czy podpisana zostanie ustawa o małżeństwach homoseksualnych z prawem do adopcji dzieci oraz podwyższenie wieku emerytalnego 21:19 Hołownia: W sytuacji globalnego kryzysu łatwiej jest bronić się razem i sprostać wyzwaniom. UE przeznaczy ogromne kwoty na wsparcie przedsiębiorców. Zaspał polski rząd a nie UE. Dla mnie ojczyzna to konstytucja i polskie prawo, które jest łamane też przez prezydenta 21:18 Kidawa-Błońska: UE przeznaczyła ogromne środki na pomoc. Rząd powinien podjąć te środki. Rząd zaspał i przez miesiąc nie realizował tego co powinien, a testów do dzisiaj nie realizuje w odpowiedniej ilości. Nie mamy TK, SN, mamy brak mediów publicznych 21:16 Żółtek: Rządzą nami Niemcy i Francja. 90 proc. ustaw w Sejmie to implementacja praw europejskich 21:15 Jakubiak: Eurokołchoz coraz bardziej się rozpycha. Nie chcę żyć w państwie, które podlega dyktatowi Unii zarządzanej przez Niemcy i Francję. Trzeba powołać konstytuantę i powołać weto obywatelskie 21:13 Bosak: Prezydent przesunął kompetencje polskiego rządu na unijne instytucje, popierając traktat lizboński. Przedstawiłem 27 tez, np zmniejszenie Sejmu o połowę, zagwarantowanie personalnej odpowiedzialności urzędników 21:13 Biedroń: Dziś bliżej nam do Białorusi czy Rosji niż krajów Zachodu. Jako członek PE zawsze będę zabiegał o integrację prawną i gospodarczą, żeby Polki miały takie same prawa jak Niemki czy Francuzki, chciałbym, żeby Polska była krajem świeckim 21:12 Duda: W walce z pandemią wygrały państwa narodowe. Radzą sobie państwa narodowe, takie jak nasz kraj. Instytucje Europejskie zaspały, ale to nie znaczy, że wspólnota europejska nie jest ważna. UE nie powinna się opierać na dyktacie silnych, ale współpracy 21:10 Tanajno: Politycy chcą waszego bezrobocia i zwolnień. Chcecie takiego prezydenta, który nie będzie silny i będzie płakał nad konstytucją? 21:09 Debatę śledzi i relacjonuje na Twitterze Marcin Gortat



twitter.com 21:09 Runda czwarta: Napięcia między KE a państwami członkowskimi. Do kogo powinien należeć ostatni głos w polityce zagranicznej? 21:08 Biedroń: Dziś prawdziwe problemy to susza i pandemia. Nie potrzebujemy F-35. -35 nie ugasi pożaru Biebrzy. Zamiast pseudoarmii Macierewicza potrzebujemy armii dobrze opłacanych pielęgniarek, potrzebujemy odnawialnych źródeł energii 21:06 Bosak - potrzebne nam własne siły obronne. Rząd postawił wszystko na USA, które dyktują nam bardzo wysoką cenę. Staliśmy się klientami, a nie prowadzimy suwerennej polityki zagranicznej 21:05 Paweł Tanajno znowu mówi o eksterminacji polskich przedsiębiorców. - Są nas miliony, musimy się zjednoczyć i postawić na mądre rządy. Politycy nie są w stanie nam zapewnić bezpieczeństwa - mówi 21:05 Żółtek: Jeśli wybuchnie wojna USA z Rosją, to bomby spadną na nasze terytorium. Musimy mieć własne wojsko 21:03 Kidawa-Błońska - Polacy muszą czuć się bezpiecznie, ale muszą ze sobą rozmawiać. Nie mamy śmigłowców, samoloty wciąż nie są na naszych lotniskach. Ciągle słyszymy tylko puste hasła. Trzeba przywrócić godność oficerom i żołnierzom 21:02 Piotrowski chciałby zarządzić dyslokację polskich wojsk na Wschód. Wspomina również o bezpieczeństwie ekonomicznym Polaków 21:01 Kosiniak-Kamysz - co z głodowymi emeryturami, panie prezydencie? Bezpieczeństwa nie zabezpieczy armia, ale wspólnota narodowa. Trzeba przywrócić zgodę narodową. 21:00 Duda: Złożyłem 31 projektów ustaw, m.in obniżającą wiek emerytalny. Bezpieczeństwo wzmacnia się na naszych oczach. To Baltic Pipe. Niedługo będziemy suwerenni energetycznie. 20:59 Co ciekawe, w debacie praktycznie nie pojawia się kwestia pandemii koronawirusa i tego, że tak naprawdę nie wiadomo, kiedy odbędą się wybory 20:58 Jakubiak: Armia musi być armią. Potrzebna nam jest broń pancerna i broń do zwalczania siły żywej. Korpus Europejski ma dwa miesiące na koncentrację wojsk. Jak się sami nie obronimy, nikt nas nie obroni 20:57 Hołownia podkreśla, że będzie zwoływał RBN, a o bezpieczeństwie należy myśleć w nowych kategoriach m.in. odnawialnych źródeł energii. - Bezpieczeństwo dziś to nie czołgi - ocenia 20:57 Runda trzecia: BEZPIECZEŃSTWO dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i energetycznego 20:56 Bosak: Prawo jest pisane na kolanie, toniemy w morzu przepisów. Mam gotowe projekty ustaw o kwocie wolnej i ZUS-ie, musimy uwolnić energię Polaków 20:55 Hołownia: Glapiński opowiada dyrdymały, ludzie nie nakarmią się opowieściami. Morawiecki buduje państwo z kartonu. Jako prezydent złożę do Sejmu 5 projektów ustaw antykryzysowych



twitter.com 20:53 Tanajno: Widzą państwo w studiu polityków i celebrytów. Ja jestem przedsiębiorcą. Oskarżam Dudę i Morawieckiego o zagładę polskiej gospodarki. To nie wirus ją niszczy. Należy ich postawić przed Trybunałem Stanu i zautomatyzować przelewy pomocowe 20:53 Kosiniak-Kamysz: Będę aktywnym prezydentem, który będzie dbał, aby głupie pomysły rządzących nie wchodziły w życie. Jestem tu jako rzecznik tych, którzy oczekują prawdziwej tarczy antykryzysowej. Mam gotowe ustawy dotyczące prawdziwych rozwiązań. Andrzej Duda obiecywał swoją aktywność, ale z tego się nie wywiązał. 20:52 Stanęliśmy przed poważnym kryzysem zdrowotnym, ekonomicznym. Nasz rząd nie przygotował nas na taką sytuację. Bez silnej pomocy, dla osób, które musiały zawiesić działalność, wpadniemy w jeszcze większy kryzys. Tak zwane tarcze tej pomocy nie dały - stwierdza Kidawa-Błońska 20:52 Piotrowski: Jako prezydent Polski obniżę podatki i nie podpiszę żadnej ustawy, która ma na celu podwyższenie podatków 20:49 Biedroń: 2 mln Polaków jest bez pracy, 3 mln ludzi jest na umowach śmieciowych. Jeśli zostanę prezydentem, w ciągu stu dni doprowadzę do likwidacji umów śmieciowych. PiS ratuje banki, a nie ludzi. Polacy tracą pracę, która do tej pory była nisko opłacana



twitter.com



twitter.com 20:48 - Państwo polskie zachowuje się wobec nas trochę śpiąco. Potrzebujemy pomocy już teraz, bo umieramy na waszych oczach. Przedsiębiorca nie jest wrogiem, a nas to spotkało - ocenia Marek Jakubiak 20:47 Prezydent Duda: Sukces polskiej gospodarki to współdziałanie między prezydentem, rządem, a prezydentem. Dowodzą tego dzisiaj kolejne tarcze antykryzysowe



twitter.com 20:46 Runda druga: GOSPODARKA

Jak wrócić do wysokiego tempa rozwoju? Czy jest to realne, a jeśli tak to w jakiej perspektywie czasowej? 20:45 Kidawa-Błońska: Chciałabym zaprosić do Polski przedstawicieli Trójkąta Weimarskiego 20:43 Marek Jakubiak tak jak Krzysztof Bosak pojechałby na Węgry. A także do Brukseli, aby „powiedzieć europosłom, że często się za nich wstydzi” 20:42 - Aby móc pojechać za granicę jako prezydent, najpierw muszą się odbyć wybory, a my nie wiemy, kiedy te wybory będą. Może odpowie nam na to prezydent Andrzej Duda? - pyta lider PSL 20:42 - Polska potrzebuje powrotu godności w polityce zagranicznej - mówi Kosiniak-Kamysz 20:40 Piotrowski: Poleciałbym do Waszyngtonu i zadał Trumpowi pytanie, którego boi się zadać Andrzej Duda: co z ustawą 447? 20:39 Tanajno: Ja bym nie odwiedził żadnej stolicy tylko pojechał do polskich przedsiębiorców, którzy są poddani eksterminacji przez rząd PiS 20:38 Duda: Chciałbym pojechać do Rzymu, bo to by znaczyło, że epidemia koronawirusa minęła 20:37 Bosak: Polska potrzebuje polityki propolskiej. Jest jeden kraj, który broni swoich interesów i są to Węgry. To właśnie Budapeszt odwiedziłbym jako pierwszy. Trzeba dumnie bronić interesów naszego kraju 20:36 Hołownia: Niepodległa Ukraina to nasza racja stanu, a więc Kijów. Relacje z Berlinem i Paryżem w ramach Trójkąta Weimarskiego też są niezwykle ważne. Dobre stosunki z USA są ważne, ale musimy też budować sojusze z sąsiadami oraz krajami w UE 20:35 Biedroń: Polska jest osamotniona w polityce zagranicznej, mamy stosunki z Trumpem. Naszym partnerem powinny być Niemcy oraz Francja i te państwa odwiedziłbym jako pierwsze 20:34 Pierwsze pytanie z dziedziny POLITYKA ZAGRANICZNA: Którą stolicę odwiedziłby pan/pani jako pierwszą? 20:32 Kolejność kandydatów:



1 - Andrzej Duda

2- Małgorzata Kidawa-Błońska

3 - Szymon Hołownia

4 - Robert Biedroń

5- Paweł Tanajno

6- Marek Jakubiak

7- Krzysztof Bosak

8- Włądysław Kosiniak-Kamysz

9- Stanisław Żołtek

10- Mirosław Piotrowski 20:31 W debacie bierze udział 10 kandydatów, stoją od siebie oddaleni o ponad 2 metry, nie wolno im opuszczać swoich miejsc. Kolejność miejsc została ustalona podczas losowania 20:30 Zaczyna się debata kandydatów na prezydenta 20:26 Adam Bielan, rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, opublikował na Twitterze zdjęcie prezydenta tuż przed debatą. „Ostatnie chwile przed debatą. 9 na 1, wiec nie będzie łatwo. Trzymajcie kciuki!” - napisał.



twitter.com 20:21 Trwającą 70 minut „Debatę Prezydencką 2020” poprowadzi dziennikarz Michał Adamczyk 20:20 Już za 10 min rozpocznie się debata kandydatów na prezydenta w TVP

Telewizja Polska jako nadawca publiczny ma obowiązek zorganizowania debaty przedwyborczej. Dyskusja z udziałem 10 kandydatów ma rozpocząć się o godz. 20:30. Trwającą 70 minut „Debatę Prezydencką 2020” poprowadzi dziennikarz Michał Adamczyk. Uczestnicy będą odpowiadać na pięć pytań dotyczących następujących dziedzin życia publicznego: polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, polityka społeczna, gospodarka oraz ustrój państwa. Na przedstawienie swojego stanowiska na określone tematy kandydaci, którzy ubiegają się o fotel prezydenta, będą mieli minutę.

„Na koniec debaty każdy z kandydatów otrzyma prawo do minutowej, swobodnej wypowiedzi będącej podsumowaniem wszystkich, poruszonych przez Niego kwestii. O kolejności zabierania głosu zadecyduje przewidziane na 5 maja 2020 r. losowanie, w ramach którego ustalone zostaną również: miejsca kandydatów w studiu oraz kolejność zabierania głosu przy swobodnej wypowiedzi” – podało w komunikacie Centrum Informacji TVP.

Kandydaci na prezydenta

Przypomnijmy, 9 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała ostatnie osoby, które zebrały co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia dla swoich kandydatur. Z 19 zgłoszonych kandydatów ostatecznie w wyborach prezydenckich zmierzą się: obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda (z poparciem PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).

Czytaj także:

Senat odrzucił ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Jeden senator KO przeciw