NA ŻYWO: Debata kandydatów na prezydenta w TVP

20:53 Tanajno: Widzą państwo w studiu polityków i celebrytów. Ja jestem przedsiębiorcą. Oskarżam Dudę i Morawieckiego o zagładę polskiej gospodarki. To nie wirus ją niszczy. Należy ich postawić przed Trybunałem Stanu i zautomatyzować przelewy pomocowe 20:53 Kosiniak-Kamysz: Będę aktywnym prezydentem, który będzie dbał, aby głupie pomysły rządzących nie wchodziły w życie. Jestem tu jako rzecznik tych, którzy oczekują prawdziwej tarczy antykryzysowej. Mam gotowe ustawy dotyczące prawdziwych rozwiązań. Andrzej Duda obiecywał swoją aktywność, ale z tego się nie wywiązał. 20:52 Stanęliśmy przed poważnym kryzysem zdrowotnym, ekonomicznym. Nasz rząd nie przygotował nas na taką sytuację. Bez silnej pomocy, dla osób, które musiały zawiesić działalność, wpadniemy w jeszcze większy kryzys. Tak zwane tarcze tej pomocy nie dały - stwierdza Kidawa-Błońska 20:52 Piotrowski: Jako prezydent Polski obniżę podatki i nie podpiszę żadnej ustawy, która ma na celu podwyższenie podatków 20:49 Biedroń: 2 mln Polaków jest bez pracy, 3 mln ludzi jest na umowach śmieciowych. Jeśli zostanę prezydentem, w ciągu stu dni doprowadzę do likwidacji umów śmieciowych. PiS ratuje banki, a nie ludzi. Polacy tracą pracę, która do tej pory była nisko opłacana



twitter.com 20:48 - Państwo polskie zachowuje się wobec nas trochę śpiąco. Potrzebujemy pomocy już teraz, bo umieramy na waszych oczach. Przedsiębiorca nie jest wrogiem, a nas to spotkało - ocenia Marek Jakubiak 20:47 Prezydent Duda: Sukces polskiej gospodarki to współdziałanie między prezydentem, rządem, a prezydentem. Dowodzą tego dzisiaj kolejne tarcze antykryzysowe



twitter.com 20:46 Runda druga: GOSPODARKA

Jak wrócić do wysokiego tempa rozwoju? Czy jest to realne, a jeśli tak to w jakiej perspektywie czasowej? 20:45 Kidawa-Błońska: Chciałabym zaprosić do Polski przedstawicieli Trójkąta Weimarskiego 20:43 Marek Jakubiak tak jak Krzysztof Bosak pojechałby na Węgry. A także do Brukseli, aby „powiedzieć europosłom, że często się za nich wstydzi” 20:42 - Aby móc pojechać za granicę jako prezydent, najpierw muszą się odbyć wybory, a my nie wiemy, kiedy te wybory będą. Może odpowie nam na to prezydent Andrzej Duda? - pyta lider PSL 20:42 - Polska potrzebuje powrotu godności w polityce zagranicznej - mówi Kosiniak-Kamysz 20:40 Piotrowski: Poleciałbym do Waszyngtonu i zadał Trumpowi pytanie, którego boi się zadać Andrzej Duda: co z ustawą 447? 20:39 Tanajno: Ja bym nie odwiedził żadnej stolicy tylko pojechał do polskich przedsiębiorców, którzy są poddani eksterminacji przez rząd PiS 20:38 Duda: Chciałbym pojechać do Rzymu, bo to by znaczyło, że epidemia koronawirusa minęła 20:37 Bosak: Polska potrzebuje polityki propolskiej. Jest jeden kraj, który broni swoich interesów i są to Węgry. To właśnie Budapeszt odwiedziłbym jako pierwszy. Trzeba dumnie bronić interesów naszego kraju 20:36 Hołownia: Niepodległa Ukraina to nasza racja stanu, a więc Kijów. Relacje z Berlinem i Paryżem w ramach Trójkąta Weimarskiego też są niezwykle ważne. Dobre stosunki z USA są ważne, ale musimy też budować sojusze z sąsiadami oraz krajami w UE 20:35 Biedroń: Polska jest osamotniona w polityce zagranicznej, mamy stosunki z Trumpem. Naszym partnerem powinny być Niemcy oraz Francja i te państwa odwiedziłbym jako pierwsze 20:34 Pierwsze pytanie z dziedziny POLITYKA ZAGRANICZNA: Którą stolicę odwiedziłby pan/pani jako pierwszą? 20:32 Kolejność kandydatów:



1 - Andrzej Duda

2- Małgorzata Kidawa-Błońska

3 - Szymon Hołownia

4 - Robert Biedroń

5- Paweł Tanajno

6- Marek Jakubiak

7- Krzysztof Bosak

8- Włądysław Kosiniak-Kamysz

9- Stanisław Żołtek

10- Mirosław Piotrowski 20:31 W debacie bierze udział 10 kandydatów, stoją od siebie oddaleni o ponad 2 metry, nie wolno im opuszczać swoich miejsc. Kolejność miejsc została ustalona podczas losowania 20:30 Zaczyna się debata kandydatów na prezydenta 20:26 Adam Bielan, rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, opublikował na Twitterze zdjęcie prezydenta tuż przed debatą. „Ostatnie chwile przed debatą. 9 na 1, wiec nie będzie łatwo. Trzymajcie kciuki!” - napisał.



twitter.com 20:21 Trwającą 70 minut „Debatę Prezydencką 2020” poprowadzi dziennikarz Michał Adamczyk 20:20 Już za 10 min rozpocznie się debata kandydatów na prezydenta w TVP

Telewizja Polska jako nadawca publiczny ma obowiązek zorganizowania debaty przedwyborczej. Dyskusja z udziałem 10 kandydatów ma rozpocząć się o godz. 20:30. Trwającą 70 minut „Debatę Prezydencką 2020” poprowadzi dziennikarz Michał Adamczyk. Uczestnicy będą odpowiadać na pięć pytań dotyczących następujących dziedzin życia publicznego: polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, polityka społeczna, gospodarka oraz ustrój państwa. Na przedstawienie swojego stanowiska na określone tematy kandydaci, którzy ubiegają się o fotel prezydenta, będą mieli minutę.

„Na koniec debaty każdy z kandydatów otrzyma prawo do minutowej, swobodnej wypowiedzi będącej podsumowaniem wszystkich, poruszonych przez Niego kwestii. O kolejności zabierania głosu zadecyduje przewidziane na 5 maja 2020 r. losowanie, w ramach którego ustalone zostaną również: miejsca kandydatów w studiu oraz kolejność zabierania głosu przy swobodnej wypowiedzi” – podało w komunikacie Centrum Informacji TVP.

Kandydaci na prezydenta

Przypomnijmy, 9 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała ostatnie osoby, które zebrały co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia dla swoich kandydatur. Z 19 zgłoszonych kandydatów ostatecznie w wyborach prezydenckich zmierzą się: obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda (z poparciem PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).

