Zagraniczne media piszą o przełożonych wyborach w Polsce. Zwracają uwagę na kryzys polityczny

Oprócz debaty prezydenckiej to oświadczenie liderów PiS i Porozumienia stało się głównym tematem politycznym środy. O porozumieniu Gowina i Kaczyńskiego poinformowały także zagraniczne media, w tym Deutsche Welle, BBC czy Politico. Przypomniano nie tylko spór wewnątrz koalicji rządzącej, ale również argumenty opozycji, która podkreślała zagrożenie dla zdrowia Polaków w przypadku przeprowadzenia głosowania w trakcie epidemii koronawirusa.

Al Jazeera

Al Jazeera podkreśliła, że w Polsce panowała chaotyczna sytuacja, ponieważ mieszkańcy kraju nie byli pewni, czy będą głosować w najbliższą niedzielę. Zwrócono także uwagę na „ostrą walkę” między konserwatywną partią rządzącą a opozycją.



Agencja Reutera

Agencja Reutera podkreśliła, że brak porozumienia odnośnie sposobu przeprowadzenia wyborów prezydenckich groził rozbiciem koalicji rządzącej. Zwrócono także uwagę na sondaże, które dawały zwycięstwo Andrzejowi Dudzie, upatrując w tym powodu, dla którego PiS dążył do jak najszybszego zorganizowania głosowania.



France24

Portal France24 zauważył, że presja odnośnie przełożenia wyborów prezydenckich narastała także w szeregach PiS, a w ostatnich dniach okazało się, że przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego nie będzie możliwe zarówno z technicznego, jak i prawnego punktu widzenia. Zwrócono także uwagę, że wśród wszystkich kandydatów tylko Andrzej Duda był w stanie prowadzić kampanię wyborczą z racji wykonywanych przez siebie obowiązków głowy państwa.



Politico

Politico przytoczyło fragment wspólnego oświadczenia Jarosława Gowina i Jarosława Kaczyńskiego wskazując, że drugi z wymienionych mocno naciskał na przeprowadzenie wyborów 10 maja. W tekście wspomniano również o tym, że ostatnie spory polityczne w Polsce mogły zakończyć się rozłamem koalicji rządzącej.



Financial Times

Financial Times wskazał, że data wyborów prezydenckich stała się w Polsce tematem coraz ostrzejszych sporów. Przytoczył także argumenty opozycji, która wskazywała na zagrożenie dla zdrowia wyborców w przypadku zorganizowania głosowania w trakcie epidemii koronawirusa.



BBC

BBC zwróciło uwagę na dążenia do PiS do zorganizowania wyborów 10 maja oraz kryzys polityczny, jaki można było zaobserwować w ostatnich dniach w Polsce. Zdaniem korespondentów BBC obserwatorzy zgłaszali obawy, że głosowanie korespondencyjne nie będzie wystarczająco przejrzyste oraz uczciwe.



Deutsche Welle

Niemiecki serwis przypomniał, że koalicja rządząca w Polsce znajdowała się pod presją, a PiS od dłuższego czasu dążył do zorganizowania wyborów korespondencyjnych. Wspomniano także o wysokich notowaniach Andrzeja Dudy w sondażach oraz opiniach krytyków, którzy wskazywali na brak możliwości prowadzenia kampanii wyborczej przez wszystkich kandydatów w czasie epidemii koronawirusa.

Co dokładnie znalazło się w oświadczeniu?

W środę Prawo i Sprawiedliwość oraz formacja Jarosława Gowina doszły do porozumienia w sprawie wyborów prezydenckich. Wynika z niego, że głosowanie nie odbędzie się 10 maja. Po stwierdzeniu nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie. „Wybory przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą, w trosce o bezpieczeństwo Polaków, ze względu na sytuację epidemiczną, odbędą się w trybie korespondencyjnym” – przekazało Prawo i Sprawiedliwość.

We wspólnym oświadczeniu poinformowano także o umowie między liderami ugrupowań. „Porozumienie Jarosław Gowina zobowiązuje się do poparcia ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., a jednocześnie przedstawi, w uzgodnieniu z Prawem i Sprawiedliwością, propozycję jej nowelizacji” – czytamy w dokumencie.

Porozumienie podpisane przez obydwu polityków zostało zamieszczone na Facebooku Prawa i Sprawiedliwości. Na początku komunikatu można przeczytać, że nowa propozycja została przygotowana „w związku z odrzuceniem przez opozycję wszystkich konstruktywnych propozycji umożliwiających przeprowadzenie tegorocznych wyborów prezydenckich w trybie konstytucyjnym”.

