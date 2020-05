Lewica: Chcemy Trybunału Stanu dla Morawieckiego i Sasina

Robert Biedroń przekonywał w Sejmie, że doszło do „wielkiego przestępstwa na niespotykaną dotąd skalę” . – Będziemy domagali się Trybunału stanu dla premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Sasina za wszystkie nieprawidłowości przy wyborach. To wszystko doprowadziło do najpoważniejszego kryzysu jaki mieliśmy po 1989 roku – ocenił.

Według kandydata Lewicy na prezydenta wyraźnie widać, że „Kaczyński ze swoim wiernym sługą, Gowinem, ustawiają jak pionki na szachownicy i marszałka Sejmu, i prezydenta RP i wiele innych instytucji tego państwa” . – Jarosław Gowin był wysłannikiem Kaczyńskiego, który miał tylko doprowadzić do tego, że będzie jeszcze większy chaos, degrengolada przed wyborami, które wiadomo było, że odbędą się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie dobra lub zła wola prezesa Kaczyńskiego – mówił.

Jeden z liderów partii Razem Adrian Zandberg stwierdził z kolei, że „Kaczyński rozegrał tych ostatnich kilka tygodni tak jak chciał” . - Ostrzegaliśmy przed tym kolegów liberałów i media. Kaczyński chciał odwrócić uwagę od problemów społecznych. Ta szopka właśnie się zakończyła - ocenił.



Czytaj także:

Co z ustawą o wyborach korespondencyjnych? Sejm podjął decyzję