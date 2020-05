Wybory: Głosowania w niedziele nie będzie. A czy w weekend będzie obowiązywała cisza wyborcza?

W środę 6 maja wieczorem Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin zawarli porozumienie zgodnie z którym wybory mają odbyć się w późniejszym terminie niż maj. Takie postanowienie zakłada, że formalnie wybory prezydenckie nie zostaną odwołane, ani przesunięte, ale Sąd Najwyższy uzna ich nieważność w związku z nieodbyciem się głosowania 10 maja.

Już we wtorek szef PKW Sylwester Marciniak poinformował marszałek Sejmu, że przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych. W związku z tym, że głosowania nie bedzie, ale formalnie wybory się odbędą, pojawia się pytanie, czy w weekend 9-10 maja będzie obowiązywać cisza wyborcza.

Czy w weekend 9-10 maja będzie obowiązywać cisza wyborcza?

Zgodnie z art. 107 Kodeksu wyborczego „w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione” oraz „agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona”.

– Jeżeli nie nastąpi jakakolwiek zmiana prawna terminu wyborów, to w moim przekonaniu, w mojej ocenie prawnej, a mówię to jako adwokat Paweł Mucha, będziemy mieli w najbliższą sobotę i niedzielę ciszę wyborczą – powiedział w czwartek na antenie Radia Plus wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. – To jest paradoksalna sytuacja – dodał. Podobnego zdania jest również wielu prawników.

Sama PKW oficjalnie nie odniosła się jeszcze do tego problemu. Jednak, jak nieoficjalnie poinformował Onet powołując się na swoich rozmówców w komisji, prawo nie pozwała na likwidację ciszy wyborczej, bo formalnie wciąż obowiązującą datą wyborów jest najbliższa niedziela. – Wyborów nie można odwołać w trybie porozumienia polityków – mówi nieoficjalnie rozmówca portalu z PKW. — A to znaczy, że w weekend obowiązują wszystkie przepisy związane z wyborami, a więc cisza wyborcza także – dodaje.

W trakcie ciszy wyborczej nie można też publikować sondaży wyborczych. Za naruszenie ciszy wyborczej grozi od 20 zł do 5 tys. zł kary, a w przypadku publikacji sondażu wyborczego grzywna może wynieść od 500 tys. zł do 1 mln zł.

