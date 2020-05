Lewica proponuje okrągły stół ws. wyborów. „Wyciągamy rękę do PiS”

– Chcemy odbyć spotkanie, które pozwoli zastanowić się, jak w Polsce przeprowadzić uczciwe, rzetelne, wolne, bezpośrednie i konstytucyjne wybory, takie które nie będą nikogo dzieliły – powiedział podczas konferencji prasowej Krzysztof Gawkowski. Polityk poinformował w tym kontekście o obradach okrągłego stołu zaplanowanych na środę 13 maja, czyli dzień przed posiedzeniem Sejmu. – Wyciągamy rękę do PiS, do innych partii opozycyjnych i mówimy: Chodźmy razem, usiądźmy do stołu – dodał zaznaczając, że PO i PSL potwierdziły już udział w spotkaniu.

Głos zabrał również Włodzimierz Czarzasty stwierdzając, że politykom Lewicy „ledwo przez gardło przechodzi” mówienie o spotkaniu z ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego. – Nie da się w tym układzie sejmowym nie rozmawiać z tymi, którzy mają większość, ale rozmawiać transparentnie, a nie po knajpach czy siedzibach partyjnych – zaznaczył szef SLD.

Jakie konkretnie rozwiązania proponuje Lewica? Wśród przedstawionych opcji znalazło się m.in. przywrócenie PKW kompetencji do przeprowadzenia wyborów prezydenckich oraz „reset sytuacji politycznej wokół wyborów”. „Tylko wspólna rozmowa wszystkich sił politycznych i partnerów społecznych oraz ekspertów może doprowadzić do legalnych wyborów” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na profilach społecznościowych Lewicy.

