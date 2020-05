Donald Tusk chce wystartować w wyborach? Sikorski: Na pewno o tym myśli

Radosław Sikorski w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News był pytany, czy były premier Donald Tusk zamierza wystartować w wyborach prezydenckich. – To są nowe wybory, będą nowi kandydaci i na pewno Donald Tusk o tym myśli – powiedział polityk PO. Podkreślił, że w obecnej sytuacji wszystkie partie dokonują nowych kalkulacji.

Sikorski stwierdził, że „Małgorzata Kidawa-Błońska jest patriotką PO” i tak jak on, czy inni członkowie Platformy Obywatelskiej zrobi to, co jest najlepsze dla tego ugrupowania.

Sikorski został też zapytany, czy on sam jest „kuszony” startem w wyborach. – W tych wyborach, to znaczy w których? Jedne wybory zostały niekonstytucyjnie ogłoszone, niekonstytucyjne nieprzeprowadzone i się skończyły, a kiedy i czy będą następne, tego nie wiemy – ocenił.

Przyznał jednak, że nawet jeśli dostałby taką propozycję, to na pewno nie ogłosiłby tego w programie publicystycznym.

Sikorski ocenił też, że nieprzeprowadzenie wyborów i oświadczenie PKW to „tupolewizm". – Ja doceniam intencję, żeby wrócić na jakąś ścieżkę legalności, ale to jest jeden wielki „tupolewizm”, a wiemy, jak się „tupolewizm” kończy – podkreślił.

