Kosiniak-Kamysz podał termin wyborów. „To już konkretna, nie tylko prawdopodobna data”

Po spotkaniu w ramach okrągłego stołu Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował klubowi Lewicy za wyjście z inicjatywą zorganizowania takich rozmów. – To było dobre spotkanie, ponieważ wreszcie wszyscy mówili ludzkim głosem. Rzadko to się spotyka w polskim parlamencie. Współdziałanie jest potrzebne. Jako Koalicja Polska jesteśmy zdeterminowani, żeby wyprowadzić Polskę z chaosu prawego, z bałaganu, ruiny organizacyjnej, do której zostało doprowadzone państwo polskie – powiedział szef PSL cytowany przez 300polityka.pl. Lider ludowców dodał, że teraz należy „jak najszybciej przyjąć i ustanowić dobre, rzetelne prawo, które umożliwi głosowanie Polakom, umożliwi wybranie prezydenta Rzeczypospolitej”.

Kosiniak-Kamysz przekazał również, że wybory głowy państwa zostaną najprawdopodobniej zaplanowane na 28 czerwca. – To już jest już konkretna, nie tylko prawdopodobna data. Wszystkie działania partii rządzącej są przygotowywane pod 28 czerwca – dodał podkreślając, że im szybciej pojawi się okazja do rozpoczęcia „normalnej kampanii wyborczej, tym lepiej” . Kandydat na prezydenta zaproponował także w imieniu Koalicji Polskiej przeprowadzenie dwudniowych wyborów oraz wydłużenie godzin głosowania. – Chcemy również poznać opinię epidemiologów na temat zabezpieczenia całego procesu – zadeklarował.

Pomysł Lewicy

– Chcemy odbyć spotkanie, które pozwoli zastanowić się, jak w Polsce przeprowadzić uczciwe, rzetelne, wolne, bezpośrednie i konstytucyjne wybory, takie które nie będą nikogo dzieliły – powiedział podczas konferencji prasowej zorganizowanej w niedzielę 10 maja Krzysztof Gawkowski. Polityk poinformował w tym kontekście o obradach okrągłego stołu zaplanowanych na środę 13 maja. – Wyciągamy rękę do PiS, do innych partii opozycyjnych i mówimy: Chodźmy razem, usiądźmy do stołu – dodał zaznaczając, że PO i PSL potwierdziły już udział w spotkaniu.

Głos zabrał również Włodzimierz Czarzasty stwierdzając, że politykom Lewicy „ledwo przez gardło przechodzi” mówienie o spotkaniu z ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego. – Nie da się w tym układzie sejmowym nie rozmawiać z tymi, którzy mają większość, ale rozmawiać transparentnie, a nie po knajpach czy siedzibach partyjnych – zaznaczył szef SLD.

Jakie konkretnie rozwiązania proponuje Lewica? Wśród przedstawionych opcji znalazło się m.in. przywrócenie PKW kompetencji do przeprowadzenia wyborów prezydenckich oraz „reset sytuacji politycznej wokół wyborów”. „Tylko wspólna rozmowa wszystkich sił politycznych i partnerów społecznych oraz ekspertów może doprowadzić do legalnych wyborów” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na profilach społecznościowych Lewicy.

Czytaj także:

MEN podało ważne dla uczniów i rodziców szczegóły powrotu do szkół. Będą konsultacje