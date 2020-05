Żona Hołowni boi się wygranej męża w wyborach. „Staram się to odroczyć w głowie”

– To, że jesteśmy tak inni, mamy tak inne potrzeby, tak inne światy, że to daje nam po pierwsze komfort tego, że dalej jesteśmy sobą. Nie ingerujemy sobie w to życie. Cały czas siebie zaskakujemy w czymś, robimy coś nowego dla siebie i to mi się wydaje, że się bardzo dobrze sprawdza – stwierdziła Urszula Brzeźniak-Hołownia, która była gościem Agnieszki Woźniak-Starak w programie „Life Balance” w newonce.radio.

„To jest dla mnie najgorszy temat”

Żona kandydata na prezydenta, która jest zarazem jedną z czterech kobiet w Polsce pilotujących samoloty myśliwskie, przyznała, że jej mąż już od początku ich znajomości bardzo interesował się polityką oraz mówi o niej w domu. – Ja się nie spodziewałam się tego, jak go poznałam, że on tak bardzo jest zaangażowany w ten świat polityki i to nie jest tylko bierny obserwator – przyznała.

Brzezińska-Hołownia została też zapytana o to czy boi się, że jej mąż wkrótce zastąpi Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim. – To jest dla mnie najgorszy temat, jaki mogłaś poruszyć, bo trochę staram się to odroczyć w swojej głowie – powiedziała do Woźniak-Starak podkreślając, że jest świadoma możliwości takiego scenariusza oraz wierzy, że on się zrealizuje. – Jeżeli okaże się, że moja praca okaże się niemożliwa albo straci na jakości, albo uniemożliwi swobodę działania moich kolegów i koleżanek, to będę musiała zrezygnować – zadeklarowała.

